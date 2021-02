Millonario y escandaloso divorcio: la exesposa de Phil Collins subasta los premios del músico

Junto a los demás integrantes de Genesis, como solista y en la producción de música para películas, Phil Collins ha ganado una innumerable cantidad de premios. Esas distinciones que reconocen la labor artística del cantante y baterista están a punto de desaparecer: su exesposa Orianne Cevey los subastará en el marco de su millonario y escandaloso divorcio.

Después de acusarlo de dos desagradables hábitos relacionados con su higiene y de dejar la lujosa mansión de Miami valuada en 40 millones de dólares, Orianne Cevey va por todo. La exmujer de Phil Collins y madre de dos de sus hijos subastará premios de la carrera musical del artista londinense.

En una primera subasta, Cevey se hizo de US$ 2 millones. Ahora, para demostrar que segundas partes no siempre son malas, la expareja de Phil Collins quiere recaudar más dinero a través de un nuevo lote de ítems que incluyen premios del artista.

Cada miércoles, la casa de subastas Kodner Galleries de Dania Beach, a 37 kilómetros al norte de Miami, ofrece distintos lotes al mejor postor. En las próximas semanas Cevey pondrá a disposición distintos premios de Collins.

El premio al mejor baterista que Phil Collins recibió en 1989 será parte de la próxima subasta de su ex. TMZ

Uno de ellos será la distinción al mejor baterista de 1989 que le otorgaron en los Interrnational Rock Awards. Este premio es una estatuilla de Elvis Presley de bronce sobre una base de mármol negro.

También integraran el lote ofrecido por Cevey el premio de oro que Collins recibió tras haber vendido 100.000 copias de su álbum Testify (2002), una foto autografiada y enmarcada de Nick Faldo del Masters 2018 y dos reproductores portátiles Yamaha autografiados, uno firmado por el propio Phil y el otro por la canadiense Shania Twain.

Los discos de oro y otros reconocimientos que Cevey subastó durante la primera semana de febrero. Kodner Galleries

Como publica el portal TMZ, más allá de los premios y memorabilia de su exesposo, Cevey seguramente recaudará mucho más dinero con sus carteras, joyas, relojes, ropa, carteras y monedas antiguas.

Pero no todo es despecho por parte de Cevey. El 10% de lo recaudado será destinado a su fundación Never Give Up que busca insertar laboralmente a personas con discapacidad.

LA NACION