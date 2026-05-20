Sonriente y con muletas: Phil Collins reapareció junto a Rod Stewart en un evento, a cuatro años del anuncio de su retiro

A cuatro años de su retiro y varios meses después de hablar de forma abierta de sus problemas de salud, Phil Collins volvió a aparecer en público. El célebre músico asistió junto a su exmujer, Jill Tavelman, al festejo por los 50 años de The King’s Trust, una organización benéfica impulsada por el rey Carlos III, que se llevó a cabo en el Palacio de Buckingham. Allí coincidió con Rod Stewart y su esposa, Penny Lancaster, con quienes posó con una gran sonrisa para las cámaras.

El baterista y exlíder de Genesis se dejó ver muy elegante para la ocasión: combinó un traje azul marino con una camisa blanca y una corbata roja. Además, llevó sus clásicos lentes y se desplazó con la ayuda de un par de bastones canadienses. En la foto que compartió Tavelman en su cuenta de Instagram se ve a las dos parejas en la Royal Tea Tent, el exclusivo espacio de té reservado para la familia real y sus invitados.

“A pesar de la lluvia torrencial, que no pareció opacar los festejos, Phil Collins y yo nos sentimos muy orgullosos y honrados de estar allí y de poder compartir algunos momentos privados con el rey Carlos, quien parecía genuinamente feliz de ver a Phil, el primer embajador de la organización hace 40 años y miembro del consejo incluso antes de eso”, escribió Tavelman junto a la postal.

“Nos cruzamos con Rod Stewart y Penny Lancaster, entre otros viejos amigos —en el mejor sentido de la palabra—. Una vez que el rey Carlos llegó a la Royal Tea Tent no estaba bien visto sacar fotos, así que lamentablemente no hay imágenes para compartir”, sumó.

La exmujer de Collins contó además que tanto ella como el músico están trabajando en una subasta a beneficio de The King’s Trust y que para ello donarán cientos de objetos que pertenecen a sus archivos personales. “Phil también diseñó una remera que será vendida y cuya recaudación será íntegramente para la organización”, sumó.

La salud de Phil Collins

Phil Collins cantó durante un tiempo sentado en sus shows por sus problemas de salud Gentileza Mirror/ Bav Media

En enero de este año, Collins sorprendió al hablar de forma abierta y sincera sobre sus problemas de salud. “Todo lo que podía salir mal conmigo, salió mal conmigo”, le confesó a la presentadora Zoe Ball durante su participación en el podcast de la BBC Eras, un espacio que recorrió su ilustre carrera.

En esa charla, Collins explicó que fue operado cinco veces de la rodilla y que, si bien aún puede caminar, necesita ayuda para hacerlo. También reveló que necesita asistencia permanente. “Tengo una enfermera que vive conmigo las 24 horas para asegurarse de que tome la medicación como corresponde”, contó.

“He tenido problemas en la rodilla, me pasó todo lo malo que podía pasarme. Me contagié de Covid en el hospital, mis riñones empezaron a fallar”, repasó. “Probablemente había estado bebiendo demasiado y eso afectó mis riñones. No era de esos que se quedan despiertos toda la noche tomando alcohol. Yo bebía durante el día, pero supongo que fue demasiado”. Como consecuencia de sus problemas de salud, Collins pasó varios meses internado.

Phil Collins durante un concierto de Genesis en 1980 Larry Hulst - Michael Ochs Archives

El músico británico enfrenta las severas secuelas de una grave lesión en las vértebras de la zona superior del cuello sufrida en 2007, un incidente que le provocó daños neurológicos persistentes. Esto afectó drásticamente su movilidad y su capacidad para tocar instrumentos, especialmente la batería, un elemento central en su identidad artística.

Las complicaciones físicas incluyen problemas en sus extremidades y secuelas motrices que impactan su postura y destreza, una situación que arrastra desde hace más de 15 años. Desde 2015, el artista requiere el uso de un bastón para desplazarse y encuentra dificultades para permanecer de pie durante períodos prolongados, lo que le impide sentarse detrás de la batería.

En marzo de 2022, después de una extensa carrera de cinco décadas, Collins anunció su retiro. “Si no puedo hacer lo que hacía tan bien como antes, prefiero relajarme y no hacer nada. Si un día me despierto y puedo sostener un par de baquetas, lo intentaré. Pero siento que ya gasté todas mis millas”, asumió.