Minuto a minuto: Carnota y Niembro, confirmados en Rivadavia

Carnota, a cargo de las noticias en la primera mañana

En los primeros días de febrero, Radio Rivadavia AM 630 estrenará programación bajo la gerencia de Fernando Subirats, exdirector de Radio Nacional AM 870. Entre los primeros confirmados se encuentra Fernando Carnota, que junto a Osvaldo "Bebo" Granados y Fernanda Carbonell, hará la primera mañana, de 6 a 9. También para 2020, La oral deportiva tendrá un nuevo conductor. Se trata de Fernando Niembro, que llega con todo su equipo desde La 990 AM. Niembro estará al frente de un equipo que también conforman Sergio Danishewsky y Claudio Federovsky, entre otros. Desde esta semana, ya está al aire, de 19 a 21, pero a partir de febrero sumará la edición del mediodía de 12 a 14. En las próximas horas se terminará de definir quién estará a cargo de la segunda mañana que será de 9 a 12, como así también, de la tarde también llamada "regreso" que será de 17 a 19.

TV

Tato Young llega a la pantalla de LN+

Tras el final de El diario de Mariana, el periodista Gerardo Tato Young se suma a la pantalla de LN+. Young conducirá desde el 5 de febrero por la señal de LA NACION un ciclo llamado La otra vuelta, a las 18 y a las 20. Previamente, desde hoy conducirá el noticiero de la señal LN+ PM durante las vacaciones de su conductora, Eleonora Cole. Así Young vuelve a la conducción informativa.

Radio

Diego iglesias se va de Metro a Radio con vos

Uno de los pases en FM para este año, lo protagoniza Diego Iglesias, que luego de siete años deja Metro 95.1 FM donde conduce los sábados de 10 a 13, Días como estos. Entre fines de febrero y principios de marzo, Iglesias se pondrá al frente de un ciclo de 16 a 19 en Radio Con Vos junto con Tania Wedeltoft. A su vez, Alejandro Bercovich conducirá su ciclo Pasaron cosas, en el nuevo horario de 13 a 16.

Radio II

Laurita Fernández volvió al éter desde la playa

Tras el final del programa que condujo, Dale que vale, en Vale 97.5 FM, Laurita Fernández volvió por CNN Radio Argentina AM 950 desde Mar del Plata. Fernández, está al frente de CNN Verano desde Playa Grande los sábados y domingos, de 16 a 19, junto a Chacha Durán. Más allá de que se pueda escuchar desde la AM 950 y plataformas digitales, la radio tiene su propia frecuencia en esa ciudad.

Radio III

Dady Brieva conducirá un ciclo a partir de marzo

Si bien en 2019 hizo participaciones intermitentes en El Destape Radio FM 107.3, Dady Brieva volverá a estar al frente de un ciclo tras casi cinco años. A partir de marzo se hará cargo de Get Back de lunes a viernes, de 17 a 19, en esa emisora online. Hasta que se formalice su espacio, Brieva hará participaciones, ya que se encuentra en Córdoba con el espectáculo Midachi, 35 años.