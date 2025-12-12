Un reconocido actor de Pasión de Gavilanes reveló que tuvo una parálisis facial: “Se me torcía la boca”

Juan Alfonso ‘el Gato’ Baptista habló de uno de los momentos más duros que le tocó vivir en su vida y de lo que muy pocas personas tienen conocimiento. En una conversación con el también actor Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, recordó la parálisis facial que sufrió a los 19 años.

Recordado por haber interpretado a Óscar Reye’ en la telenovela Pasión de Gavilanes, comentó cómo esa condición marcó su vida personal y su carrera desde sus primeros pasos en la actuación. De acuerdo con sus declaraciones, todo inició mientras se encontraba grabando A todo corazón, cuando un cambio de temperatura le produjo la parálisis.

Juan Alfonso interpretó a Óscar Reyes en Pasión de Gavilanes (Foto: X)

“Me dio a los 19 años, por un cambio de temperatura. Estaba muy sudado grabando mi primer proyecto, y recuerdo que había hecho como calaca. ¿Sabes lo que es una calaca? Es cuando hace mucho calor. Hacía mucho calor y yo estaba grabando en un estudio; me meto a uno que tiene aire acondicionado y recuerdo que, un día antes, me quedé acostado pensando: ‘Ah, qué rico frío’. Al día siguiente, se me apagó el ojo y se me apagó la boca”, dijo.

Nunca llegó a imaginarse que un cambio de clima le iba a cambiar la vida por completo, ya que a esa corta edad tuvo que enfrentar un proceso inesperado y doloroso, del cual todavía conserva algunas secuelas. “Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hacerlo, porque tenía 19 años. Entonces, me tocó volver a hablar y comer; se me caía la boca y tenía una parálisis facial”, manifestó.

Las dificultades que enfrento el Gato Baptista

A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de los años, el actor venezolano nunca se dio por vencido y, aunque todavía lidia con las molestias físicas, las supo sobrellevar.

“Estar aquí sentado hablando me molesta y me duele, pero no se trata de que los hombres sí lloran o no, pero ¡párate! Y échale ganas. Y así con todo. Con todo en la vida”, expresó conmovido. Al principio, para Baptista fue bastante complicado, ya que recibía demasiadas críticas y muchas personas se burlaban sin saber lo que realmente le estaba pasando; es algo que todavía le duele recordar.

El actor sufrió discriminación por su condición (Foto: @juanbaptistad)

“A veces yo me tomo un trago o hago algo y la gente, sin saber, vuelve y juega: como comenzó esta conversación, la sociedad comienza a señalarte, a referenciarte por lo que supuestamente te dijeron o por lo que escucharon. Pero nadie sabe que cada quien lleva un proceso en su vida; ese respeto legítimo a existir sin cuestionar y sin señalar. Yo salí a la calle y la gente dice: ‘No se te entiende, ¿a ese man por qué se le apagó así el ojo? ¿Ya está drogado?’ (…) Cállate, hermano, no te imaginas lo que pasó y cómo me costó llegar ahí”, manifestó.

Durante mucho tiempo, en su vida le tocó lidiar con las críticas y, aunque es consciente de que a veces vienen sin conocimiento de causa y sin empatía, logró tener una carrera exitosa a pesar de la parálisis facial que sufrió. “Esto no es para ponernos emocionales, pero cuando me paro un momento y digo: ‘Uff, vaya y hágalo’. Y no puedes hablar y la cara torcida. Y te vas a México y le echas ganas”, subrayó.

Más que generar lástima con sus comentarios o con lo que le tocó vivir, envió una reflexión profunda sobre la empatía y el respeto hacia los demás, especialmente si son figuras públicas, ya que muchos desconocen lo que realmente está pasando en la vida de cada uno de ellos.

“Todo el mundo ahí hablando bobadas, que si esto, que si lo otro. Hablemos bien, tratémonos bien. Busquemos las virtudes de lo que somos, pues somos iguales sintiendo lo mismo. No tenemos que esperar a llegar al quiebre del otro para joderlo. ¿Por qué somos tan sádicos en esto? ¿Por qué nos hacemos daño? ¿Por qué eres mejor que quién?”, manifestó en medio de lágrimas.

Por Wendys Pitre Ariza