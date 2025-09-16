Mitre sigue liderando la audiencia entre las AM y, La 100, es la ganadora entre las FM

Se conocieron las mediciones de audiencia correspondientes a agosto. El sondeo arrojó que Mitre y La 100, confirman un liderazgo que viene de varios años. En AM, Radio Mitre se posicionó en el primer lugar con un 31,26% de share. Detrás se ubicaron Radio 10 con 15,47% y Rivadavia recuperó el tercer puesto con el 14,17 por ciento. Más atrás están La Red (14,14%), El Destape (8,30%), Radio Nacional (5,09%), AM 750 (4,45%), Continental (3,54%) y Radio Splendid (0,80%), en el podio de las nueve emisoras AM más escuchadas.

En FM, La 100 lideró con un 19,80% de share, seguida por Aspen con 14,10% y Radio Disney con 9,98 por ciento. El cuarto lugar fue para Mega 98.3 con 6,79% y en el quinto lugar -con un buen ascenso- se ubicó Rock and Pop con el 6,42 por ciento. Urbana se ubicó sexta con 5,97%, seguida por Pop con 5,56%; Latina con 4,34%, Los 40 con 3,60% y Radio Con Vos, (en el mes de los cambios de programación) con 2,91% se ubicó en el Top 10.

El ranking de las 21 radios FM, se completa, con Blue (2,88%), El Observador (2,74%), La Nación (2,62%), Vale (2,24%), Nacional Rock (1,48%), One (1,27%), Mucha (1,03%), D-Sports (0,75%), Nacional Clásica (0,54%), Nacional Folklórica (0,42%) y Now (0,20%).

Grupo Indalo, le entregó un de sus FM a Televisión Litoral de Gustavo Scaglione

En las últimas semanas se confirmó que el Grupo Indalo (de Cristóbal López) firmó una cesión de licencia ad-referéndum de la aprobación del Enacom al Grupo Televisión Litoral, por la FM 103.7 One, que aún sigue coordinada por Martin Castillo y se encuentra en el edificio del resto de las radios del grupo en el barrio de Palermo

Aún no se sabe cuando tomará posesión el grupo del rosarino Gustavo Scaglione (que ya tiene el 40 % de Ámbito Financiero, también de Indalo y que suena como uno de los candidatos en adquirir Telefe). Si se sabe que a futuro esa frecuencia podrá pasaría a llamarse FM VIDA como la radio rosarina que ya posee Scaglione en el 97.9 y que se expande a través de una red de emisoras afiliadas denominada Ronda Vida.

En los próximos días el plan de Cristóbal López sería que Indalo se desprenda de FM Vale 97.5 y quedarse solo con el manejo de la AM 710 Radio 10, POP Radio 101.5 y Mega 98.3 FM.

Cristobal López en la asunción de Claudio Vidal como nuevo gobernador de Santa Cruz Horacio Córdoba - LA NACION

Pablo Valente ahora conduce en Nacional Rock

El coordinador general de gerencias de Radio Nacional, Pablo Valente, se sumó a la programación 2025 de Nacional Rock 93.7 con el ciclo Amnesia. El mismo es un programa diario que se emite de 10 a 12.

Valente cuenta con una gran trayectoria en la radio, ya que no solo actualmente está a cargo de la coordinación de las radios estatales (La AM Nacional 870, Las FM Rock, Clásica, Folklórica) sino que fue director de Rock & Pop, La Uno y del Grupo VIDA.