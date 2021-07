MJ Rodriguez, la mujer trans que rompió con todos los prejuicios y hace historia en los Emmy

Con solo 30 años, MJ Rodriguez se acostumbró a romper prejuicios y ser una pionera en una industria que, como tantos sectores de la sociedad, invisibiliza y excluye a la población trans. Sin embargo, gracias a su lucha y talento, esta actriz y cantante sigue abriendo camino y expandiendo horizontes mientras celebra su nominación al Emmy por su labor en la serie Pose, aunque reconoce que aún queda mucho camino por recorrer.

Hija de una madre afroamericana y un padre portorriqueño, Rodriguez nació en 1991 en Newark, New Jersey, y desde muy chica sintió interés por la música y la actuación. Así que con esfuerzo, su familia la envió a clases de artes y expresión. “ Desde chica supe que ser ‘afrolatina’ implicaba que algunas cosas iban a ser más difíciles que para otras personas . Pero desde que soy niña todo en lo que podía pensar era en subirme al escenario, ya sea de teatro o de televisión”, recordó en una entrevista.

Y mientras sus sueños crecían, a los 14 años conoció el mundo de los ballroom, sitios de baile y protesta artística de las disidencias sexuales . Ese ambiente jugaría un rol central en su carrera profesional dos décadas después, pero en ese momento le sirvió para algo mayor, encontrar a personas con las que pudo identificarse y consolidar su propio carácter: “Era gente como yo, pero que vivía sin pedir permiso. Si no la hubiese conocido, nunca podría haberme convertido en lo que soy hoy”.

De hecho, cuando fue al cine a ver la adaptación cinematográfica de la popular obra del off Broadway Rent en 2005 quedó cautivada con el personaje de Angel, con quien se sintió plenamente identificada. “Empecé a moverme entre Los Ángeles y New York, pensando que podía romper allí. Pero siendo una adolescente trans de 19 años, nadie parecía entenderme”, recordó.

La actriz, de 30 años, se convirtió en una exponente de la lucha por la inclusión Eric Liebowitz - FX via AP

Las dificultades no la detuvieron. En 2011, cuando se hizo una versión de la puesta en el New Jersey Performing Arts Center, no dudó en presentarse en casting. No solo se quedó con el papel, sino que fue se decidió que Angel no fuera una drag queen, sino una mujer trans.

Esa actuación le valió numerosos premios al teatro independiente y, según sus propias palabras, la convenció de transicionar. “ Rent fue un momento de definición personal, la instancia en la que me di cuenta que quería vivir al máximo y ser todo el tiempo la mujer que era en el escenario ”, explicó en una nota.

Gracias a la repercusión de Rent, Rodriguez comenzó a recibir propuestas de participaciones en televisión en series como Nurse Jackie, The Carrie Diaries y Luke Cage. En 2017 protagonizó el film independiente Saturday Church y llamó la atención de los productores de Pose, que estaban buscando actrices y actores para la historia de los ballroom a finales de la década del 80.

Trailer de la serie Pose - Fuente: Youtube

Con su talento y belleza, la intérprete deslumbró a Ryan Murphy, creador de la serie, quien le dio el papel de Blanca Rodriguez-Evangelista, la madre de la Casa Evangelista, una matriarca firme pero de buen corazón que trata de mantener unida a su comunidad en medio de la pandemia de VIH y sida.

“Blanca cambió mi vida, no sólo porque puedo visibilizar a mi comunidad sino porque me tomaron en serio como actriz. Además, Pose puso en el mapa a tantas mujeres trans de color con vidas que son más que un estigma . Eso es lo más importante”, reveló.

Si bien su participación más fuerte recién comenzó en la segunda temporada, rápidamente Rodriguez se volvió una de las caras de la ficción, que comenzó en 2018 y terminó este año. “Me di cuenta que no era una serie que entretenía, era también una manera de educar a la audiencia sobre la vida de las personas trans y cómo elegimos habitar este mundo”, reveló en diálogo con InStyle.

La actriz conocía muy bien la escena de los ballrooms y, gracias a su madre, también lo que sucedía treinta años atrás: “Mi mamá vivió todo eso y es un libro abierto. Me contó de los abusos policiales, de los excesos, del glamour... No digo que ya conocía todo, pero sí que no estaba totalmente desinformada”.

“Pose le muestra a una audiencia joven lo que sucedió entre 1987 y 1994 con la comunidad LGBTQAI, la comunidad latina, la comunidad afro... No son cosas que se enseñan en la escuela, así que es importante que sepa cómo era vivir en esa época y cómo era vivir con VIH y SIDA”, puntualizó.

Rodriguez fue nominada a un premio Emmy a mejor actriz protagónica en una serie dramática Eric Liebowitz - FX via AP

Blanca tiene, sin dudas, algunas de las escenas más memorables de Pose, en especial a partir de la introducción de Christopher, un médico interpretado por Jeremy Pope que se enamora de ella y debe enfrentar a la sociedad: “Creo que Jeremy y yo hicimos un buen trabajo mostrando cómo puede ser salir con una mujer trans y cómo a veces hay que defenderlo. Creo que todas las chicas trans necesitan saber que pueden ser amadas y que lo merecen. Y a veces lo que buscamos está frente a nuestras narices”.

Es posible que estas escenas hayan sido las que más conquistaron a los jurados de los premios Emmy, quienes acaban de nominarla a un premio. Es un papel que ya le había dado reconocimiento popular y le permitió ser tapa de revistas e invitada a eventos como diferentes Fashion Weeks o la Met Gala, pero que ahora suma el favor de la crítica.

De hecho, Rodriguez ya tiene agenda laboral completa en el futuro inmediato, con el protagónico en Loot, una comedia de AppleTV+ junto a Maya Rudolph, mientras evalúa propuestas para debutar en Hollywood con una gran producción.