Hace unos días, después de dos años de relación, Mónica Farro se casó con su personal trainer, Leandro Herrera. Con un vestido blanco largo muy delicado que resaltaba su figura escultural, la exvedette llegó junto a su flamante esposo en un Cadillac de época.

Pero su boda soñada quedó opacada por los comentarios de los seguidores de sus redes sociales que comenzaron a criticarla por haber organizado el evento con productos de canje. En cada uno de los posteos con imágenes del casamiento, Mónica agradeció a las empresas involucradas y los comentarios negativos sobre esas menciones (y su uso excesivo de hashtags) no tardaron en llegar.

Cansada de las burlas, se vio obligada a hacer un descargo. Ilustrado con una foto junto a su marido, escribió un post: "Les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas, que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida para las seis horas que duró la fiesta". Y luego continuó: "Cada una de las marcas lo hizo con mucho amor, sin ustedes no hubiera podido y más en los tiempos que corren. Algo así hubiera salido casi un millón de pesos y yo no soy rica, me casé con un laburante... Y más que orgullosa".

Para cerrar, les habló directamente a quienes se rieron de su situación: "En fin, el que quiera criticar que lo haga. Muchos desearían estar en mi lugar y no pagar nada, así que cierren el ort... y vean la parte buena que no abunda, que es el amor sano. Besitos para todos y sean felices que yo lo soy y mucho".

El día de la boda, luego de dar el sí, la pareja se detuvo a hablar con el móvil de Intrusos y allí expresó su plena felicidad: "Casarme con este hombre maravilloso es un placer. Para él era un sueño, para mí un logro. Mi objetivo era ser feliz y estar bien con una pareja sana", contó Farro emocionada.

En cuanto a los motivos que la enamoraron, declaró: "Tuvo respeto hacia mí como mujer. Tuvo dulzura, ternura, paciencia, compañerismo. Me aguanta y poco a poco fue sanando cada herida del pasado. Me hace ser mejor persona. Es una relación sana, dulce, con él todo es armonía". Frente a esta declaración de amor, el novio le devolvió los halagos y contó todo lo que le costó conquistarla: "Me costó lograr su sí. No fue fácil, me hizo remarla un montón. Tuvo una vida dura en cuanto al amor, pero detrás de ella hay una gran mujer, una increíble compañera. Y si bien tuve que esperarla (recordemos que cuando se conocieron ella estaba de novia con Juan Suris), siempre aposté al amor y acá esta el resultado", contó muy enamorado.