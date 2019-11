Crédito: Instagram

16 de noviembre de 2019 • 23:49

La noticia de la salida de Mónica Gutiérrez del noticiero de América, después de 22 años trabajando allí, sorprendió a los televidentes. Tras anunciarlo en Twitter, la periodista dio un paso al costado y se fue de la pantalla sin despedirse. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, volvió a hablar sobre los motivos detrás de lo que pasó, y aclaró que, pasada esa entrevista, no volvería a hablar del tema.

" Tomé la decisión de irme de un trabajo sin pedir nada a cambio", dijo al ser consultada sobre el tema. "La situación política no tiene nada que ver. Tiene que ver con una cuestión personal de incomodidad. Sentí que no había un lugar más amplio para mi, que no iba a poder hacer nada nuevo", explicó.

Gutiérrez contó que lo que más felicidad le generó estos días fue el cariño de la gente. "Lo que me emocionó muchísimo fue el afecto y el reconocimiento que recibí. Fue una semana maravillosa". Sobre esto, reconoció: "Lloré mucho por la calle".

Si bien Mirtha dijo que su partida de la televisión "es una pérdida grande", en tono de reto, quiso saber por qué no se despidió del público, y señaló que, en su lugar, ella lo hubiese hecho. "Hubo una circunstancia que no busqué yo", remarcó Mónica. "Fue una decisión mía dejar el noticiero y lo comuniqué en el otoño. Hubiese esperado llegar hasta fin de año para no emparentar con el traspaso de mando presidencial, pero se generó una situación que no viene a cuento contar, que tiene que ver con un embrollo que armaron los abogados. Yo volví de un viaje y tenía la ropa preparada en mi camarín para la semana, pero como ya había notificado que me iba, cortaron la relación con una carta documento y ya no pude volver".

"Me ofrecieron despedirme el lunes, pero la verdad es que estaba muy sensible porque ese tipo de ruptura no me gustó, me hizo sentir mal", reveló minutos antes de compartir cómo se sintió todo este tiempo. "Lo que sentí es que hace mucho que no tenía un programa propio en donde yo decidiera la producción como hice durante tantos años, que no podía hacer entrevistas y que no me iban a ofrecer nada nuevo. La verdad ya está".

La periodista agradeció haber tenido trabajo durante tantos años en el canal, pero comentó el malestar que le generaron algunas cuestiones del último tiempo como no conducir el prime time el día de las elecciones. "Hay que saber irse a tiempo", afirmó. "Yo creo que valoraban mi trabajo, pero probablemente yo no tenía más lugar ahí".

Sin embargo, y a pesar de las explicaciones, Mirtha no quedó conforme. "Yo creo que te peleaste con alguna autoridad del canal, así de simple", expresó la diva. Gutiérrez respondió: "Yo soy una persona que todas las cosas las dice de frente y he tenido confrontaciones en más de una oportunidad, pero la decisión no pasó por ahí. La decisión pasó porque cuando uno cambia de impresiones y no coincide, llega un momento en que ya está".