Una de las parejas más importantes en el mundo del espectáculo durante los años noventa, sin dudas, fue la de los actores Pablo Echarri y Natalia Oreiro, quienes comenzaron su relación en 1994, pero su amor se acabó en el 2000. Los medios de comunicación los seguían a todos lados, ya que ambos eran queridos por el público gracias a las telenovelas que protagonizaban. Sin embargo, nunca se supo bien a qué se debió el distanciamiento y ahora, el periodista Augusto Tartúfoli contó el insólito motivo por el que se habrían peleado.

El comunicador reconocido en el ambiente de la farándula como “Tartu”, contó en el programa El Espectador (CNN Radio) el curioso motivo por el cual Echarri y Oreiro finalizaron su vínculo amoroso. Si bien en ese momento, todos especularon con que se “había terminado el amor”, el periodista remarcó que hubo una discusión trascendental para que cada uno hiciera su vida y el motivo fue un tanto insólito.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri fueron una de las parejas más mediáticas de los noventa

Según Tartúfoli, Pablo Echarri había ahorrado 30 mil pesos en aquellos años, una suma importante sabiendo que equivalían al mismo valor en dólares, y los había puesto en el freezer de la heladera, en una caja de bocaditos de pollo.

En aquellos días, la pareja fue al supermercado a hacer las compras y el actor le habría dicho que los bocaditos estaban vencidos, por lo que había que comprar más. Pero a la hora de ordenar la heladera, Natalia Oreiro recordó lo que le dijo su pareja y tiró a la basura las cajas, en las cuales se encontraban los ahorros.

La relación entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri finalizó en el 2000

Cuando Pablo Echarri se enteró de lo sucedido, se enfureció y comenzó una discusión subida de tono, la cual, según contó el periodista, habría sido la razón de la separación. Años más tarde, el actor dio una entrevista a La Once Diez (Radio de la Ciudad) y se refirió a este hecho puntual.

“Ese fue un hecho real”, introdujo el actor y luego aclaró: “Había 5 mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró. Un día necesitaba ese dinero y no estaba y Eva me dijo que la había tirado a la basura, tuve mucha buena suerte, fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba”.

Sin embargo, el actor se encargó de desmentir que este fuera el motivo de su ruptura con la reconocida actriz. “Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación, pasaron muchas otras cosas, la culparon de algo que no tuvo nada que ver”, indicó, sin especificar cuáles fueron esos motivos.

Cabe destacar que pese a que su relación no prosperó, ambos encontraron el amor en otras figuras artísticas de renombre. Pablo Echarri logró formar una familia junto a la actriz Nancy Dupláa, con la que tuvo a su hija Morena, en el 2003 y a Julián, en 2010. Por su parte, Natalia Oreiro se enamoró perdidamente del cantante, guitarrista y líder de Divididos, Ricardo Mollo, con quien tuvo a Merlín Atahualpa en el 2012.