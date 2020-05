La hija de Jorge Rial defendió las máquinas de la polémica que el conductor de Intrusos había claificado de "estafa"

26 de mayo de 2020 • 17:23

Morena Rial protagonizó un fuerte cruce con una usuaria que la acusó de "vender humo" por vender las polémicas máquinas por las que en los últimos días se cruzaron figuras del espectáculo como la China Suárez , Jimena Barón , Cinthia Fernández y Natalie Weber . Horas antes de que la ex de Facundo Ambrosioni se peleara con una seguidora por defender el producto, Jorge Rial aseguró en Intrusos que la empresa que los comercializa estafa a sus revendedores.

El debate público por las máquinas comenzó cuando Eugenia Suárez escribió en Twitter que no quería vender ningún aparato para la cara. A la par, Jimena Barón aconsejó a sus seguidoras esquivar las "soluciones milagrosas" y, en lugar de comprar máquinas faciales a precios ostentosos, opten por mejores rutina alimenticias y de higiene. Por esa razón, algunas de las famosas que habían promocionado el producto, se sintieron atacadas y lanzaron la contraofensiva, en particular, contra Suárez. Primero fue Cinthia Fernández , y luego Natalie Weber . Como resultado de esta polémica, la empresa que vende las máquinas resultó imputada por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos.

Hasta hoy, Morena no se había involucrado en el asunto, aunque ya lleva un tiempo vendiendo productos de la marca desde una cuenta de Instagram dedicada específicamente a sus ventas. "Los productos son excelentes, a mi me quitó hasta las estrías. Repito, es mi experiencia", comentó la hija de Rial en su cuenta comercial. "Las estrías no desaparecen. Eso es mentira, es un tejido que se rompe", le respondió una usuaria."Solo cambia el aspecto, pero siempre está. Dejen de vender humo ". More, por su lado, volvió a defender el producto: "Entonces, ¿la mía que se me fue dónde la busco?", agregó. Luego, Morena puso la cuenta en modo privado para evitar las repercusiones.

El cruce entre Morena Rial y una seguidora por las polémicas máquinas

La postura de Morena es totalmente opuesta a la de su papá, que ayer, en el ciclo que conduce por América , le dedicó un buen rato a hablar de la empresa imputada y de las estafas piramidales. "Me encantan las/los famosos que bancaron a todos los chantas tratando de justificarse. Cagaron gente", sostuvo el periodista en su cuenta de Twitter. "Usaron su fama y su influencia para sacarle plata a sus seguidores. Estafaron la confianza de la gente que los quiere."