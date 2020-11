En medio de un fuerte conflicto con Jorge Rial y su pareja, Morena envió un contundente mensaje tanto al conductor como a la popular nutricionista

10 de noviembre de 2020 • 13:34

Morena Rial publicó un sugestivo mensaje en medio del conflicto que mantiene con su papá, Jorge Rial, y con la esposa del conductor, Romina Pereiro. En su cuenta de Instagram, la joven publicó contundentes palabras que aparentan tener como destinatarios a ambos. "Acá no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar", reflexionó.

Días atrás, Morena se enfrentó a Rial y a su pareja. "Mi papá cambió mucho desde que empezó a salir con Romina", aseguró la joven al portal Ciudad. "Dice que su prioridad somos Rocío [Rial], Fran [Francesco, su hijo] y yo, y siempre la pone a ella y a sus hijas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo", añadió. "No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra", apuntó.

Ahora, la hija mayor de Jorge Rial compartió con sus seguidores una reflexión que parece directamente dirigida a él y a su pareja. "Buen día", comenzó Morena en sus Instagram Stories. "Yo doy mucho porque soy mucho. A mí me encanta dar todo lo que tengo y no me arrepiento de eso, si quieren cag.., que me cag.., pero acá no pierde el que da, pierde el que no sabe valorar'", añadió.

Recientemente, la joven contó que tiene problemas económicos y que está a punto de dejar de recibir la ayuda de su papá. En esa línea, su abogado Alejandro Cipolla compartió una historia en Instagram con una propuesta: "More Rial al Cantando 2020. Si apoyás la iniciativa, dejá tu mensaje #MoreAlCantando". A continuación, la ex de Facundo Ambrosioni reposteó la historia y la de otros seguidores que compartieron la iniciativa.