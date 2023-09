escuchar

La pareja de baile compuesta por Flor Vigna y Jony Lazarte fue la primera en presentarse en el segundo programa del Bailando (América) con una buena previa, una gran performance y un pequeño problema de vestuario que condicionó la devolución del jurado. Tanto Ángel de Brito como Moria Casán fueron los más duros en su devolución y entraron en la polémica de que la actriz habría tenido privilegios de parte de la producción por haber elegido a su bailarín y a su coach.

La búsqueda de Flor Vigna por el tricampeonato del certamen de baile comenzó con varias dificultades, a pesar de que su actuación en el baile fue impecable. Varias polémicas le costaron puntos: la inasistencia de su bailarín Jony a la foto grupal del programa que se realizó hace algunas semanas, luego el supuesto privilegio que tuvo la participante a la hora de elegir bailarín y coach, y por último, la osada coreografía que llevaron adelante.

La devolución de Moria Casán a Flor Vigna

Tras el baile, quien tomó la palabra fue Moria Casán. “Quiero decirle a la sister de Pepe Ochoa que me pareció una coreografía porno. Vi rozada de cuatro genitales... Hay niños acá, mire ese niño con la bandera argentina. Es un estudio donde hay gente menor, nunca más le sacamos esta imagen de la cabeza, ¿qué es esto? Con semejante talento. ¿Qué es eso de pasar por abajo y por arriba? Era un acto sexual, mi amor. Es como too much”, indicó la diva y luego procedió a puntuar con un seis.

El que también se mostró crítico fue Ángel de Brito, quien a la hora de puntuar arremetió contra la cantante. “Me da la sensación de que Flor Vigna es la preferida de la producción” y ante la pregunta de la participante, el jurado señaló que no era su preferida. Luego argumentó que le pusieron el bailarín y a la coach que ella pidió.

Ante la acusación, Flor Vigna argumentó cómo se ganó el respeto dentro del programa. “Siempre es importante ser humano con todo el equipo, no solamente con los que salen en cámara. Si me gané algo, aunque no creo ser la preferida, fue desde que fui buena gente con todo el equipo”, indicó.

Pero el jurado, ensañado, redobló la apuesta. “La previa olvidable, me gusta más Flor cuando baila. Calladita. Evitaría a la coach, no entendí nada de lo que dijo (...) Le voy a bajar dos puntos al bailarín por no venir a la foto. Lo lamento en el alma porque todos fuimos. Hay que estar y todos teníamos cosas para hacer”, dijo Ángel de Brito.

El conductor de LAM terminó por ponerle un sorprendente cuatro como nota. Y ante el reclamo de la coach, De Brito indicó: “Los vi (a los trucos) y los destaqué, ¿pero es puntaje por trucos? ¿O si me gusta en general? ¿Cómo es?”.

Finalmente, Flor Vigna obtuvo un total de 15 puntos entre los cuatro jurados, lo que denota que será una edición muy difícil para los participantes del Bailando.