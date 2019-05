Moria Casán le respondió a Lali Espósito e involucró a Mariano Martínez

El look de Lali Espósito en los Premios Gardel que desató una polémica inusitada Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

17 de mayo de 2019 • 11:16

El look de la cantante Lali Espósito en la entrega de los Premios Gardelgeneró una polémica impensada y, junto a Moria Casán , protagonizaron un cruce en las redes sociales.

La conductora del programa Incorrectas hizo hincapié en el vestuario de la cantante en la noche de la premiación, cuando lució una peluca de cadenas doradas.

Casán dijo en Twitter que había usado el mismo tipo de peluca en los 80 y en el final de su posteo recalcó: "Dejen de plagiar temas y outfits", en clara crítica hacia Espósito.

La cantante no tardó en reaccionar y se tomó con humor los dichos de la conductora: "JAJA. ¡¿Por qué te enojas?! Si se trata de homenajear siempre a lo pionero, a lo anterior... la moda se renueva", sostuvo.

Luego Casan le contestó: "No gastes energía en contestar que tenés una carrera estupenda ganada a pulmón y talento. Ojo que los cascos no aplasten neuronas, jaja. #TODOconHUMOR" pero el cruce no quedó allí.

Posteriormente, la conductora incluyó al actor Mariano Martínez en la polémica y afirmó: "Mirá que si no, voy a creer lo que se le escapó a MARIANITO ehhh, jaaaaa que no es MORES", en alusión a una opinión de Martínez sobre sobre su expareja. ¿Continuará?