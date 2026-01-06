Lali y Pedro Rosemblat, enamorados en Brasil: las postales íntimas de sus vacaciones con amigos

Después de un año muy movido en el plano laboral, Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron arrancar el 2026 en medio de un paraíso tropical. Lejos de la rutina, acompañada por su gran amor y rodeada de amigos, la estrella pop compartió en sus redes sociales una serie de postales en las que se la ve junto al conductor, relajada, enamorada y disfrutando de las tardes de sol. “Felicidades” fue la palabra que eligió para describir su estado actual, junto a un carrete de fotos.

Muy relajada, con un entorno paradisíaco y a bordo de un yate, Lali arrancó el año junto a su amor, Pedro Rosemblat instagram.com/lali

La estrella pop compartió postales de sus vacaciones, varias de ellas con su novio como protagonista instagram.com/lali

La cantante decidió comenzar el año en las cálidas playas de Brasil instagram.com/lali

Como suele hacer cuando viaja con Rosemblat, Lali se volcó a su cuenta de Instagram para dar cuenta de los mejores momentos de su viaje: en un extenso álbum, incluyó imágenes a bordo de un yate, algunas posando sobre la arena, varias románticas junto a Pedro Rosemblat y disfrutando del sol con amigas. También se permitió mostrar los momentos más relajados o divertidos del viaje: las tardes de lectura, las poses fallidas para la cámara y la clásica selfie en el baño.

Lali, sexy y divertida durante sus vacaciones en Brasil instagram.com/lali

Varios amigos de la pareja también fueron de la partida instagram.com/lali

Luego de un año con grandes hitos en su carrera musical, Lali decidió hacer un paréntesis y disfrutar de la tranquilidad del mar rodeada de sus afectos instagram.com/lali

Menos de 24 horas después de compartir las imágenes, el posteo de Lali se plagó de comentarios. “Linda”, “Preciosa, te amo” y “Qué hermoso es verte” fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fans. La publicación superó rápidamente los 450 mil likes.

Este año, la reina vernácula del pop llenó cinco veces el estadio de Vélez, presentó Lali: la que le gana al tiempo, un documental sobre su carrera que está disponible en Netflix, y anunció su primera gran presentación en River con dos recitales para 2026 que se agotaron al poco tiempo de que sus entradas se pusieran a la venta.

La lectura y la contemplación fueron parte del plan instagram.com/lali

Lali y la típica selfie de baño instagram.com/lali

Muchos de sus seguidores quisieron saber qué libro está leyendo la cantante y actriz en sus vacaciones instagram.com/lali

Mucho amor y complicidad en el mar entre Lali y Rosemblat instagram.com/lali

Rumores de casamiento

Lali y Pedro están juntos desde fines de 2023. Incluso el conductor del canal de streaming Gelatina suele mostrarse en los recitales de la cantante, siempre apoyando, cantando y saltando como un fan más. En septiembre del año pasado surgieron por primera vez rumores de que podrían estar comprometidos. En ese momento, la cantante habló al respecto y reveló si planea o no pasar por el altar.

El lunes 8 de septiembre, Espósito estuvo en la avant premiere de Verano Trippin, película dirigida por su amiga Morena Fernández Quinteros en la que hizo una participación especial. Antes de entrar a la proyección habló con la prensa. “Me siento un poco mal, fue un fin de semana intenso, pero no podía faltar al estreno de mi mejor amiga”, dijo en diálogo con LAM (América TV).

Lali y Pedro Rosemblat, enamorados en Brasil instagram.com/lali

De la pose sexy al traspié, en un segundo instagram.com/lali

Durante la conversación fue consultada por los rumores de compromiso con Rosemblat que surgieron a fines de agosto, cuando visitó el atelier Iara Alta Costura y posó cerca de vestidos de novia. Pepe Ochoa le preguntó si tenían planes de casamiento y ella lo negó categóricamente. “¡Ni en pedo me caso! Un gastadero de dinero al pedo por una noche", sostuvo con la brutal honestidad que la caracteriza. “No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”, afirmó.

La ex Casi Ángeles aseguró de inmediato que fue al atelier a probarse un vestuario para su show, no un vestido de novia. En cuanto a si proyecta pasar en algún momento por el altar con su novio, sostuvo: “Hoy no, nunca digo nunca a nada, pero hoy en día la verdad que casarme no es un deseo”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos (Foto: Instagram/@lali)

Lali blanqueó su romance con Rosemblat el 8 de febrero pasado en sus redes sociales, con una serie de imágenes románticas. La artista y el conductor hicieron una escapada a la playa y fue ella quien aprovechó la secuencia que captó con su cámara para anunciar la feliz noticia y terminar con las especulaciones.

La actriz y el conductor se mostraron felices y muy “acaramelados”. Luego del posteo que realizó la artista pop en su cuenta de Instagram, donde tiene 12 millones de seguidores, comenzaron a sumarse los likes y comentarios de sus fanáticos, felices por la buena nueva.