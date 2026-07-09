Muerte de Bonnie Tyler: las películas y series donde sonaron sus mejores temas

La muerte de Bonnie Tyler conmocionó al mundo entero. La artista de 75 años falleció este miércoles 8 de julio en un hospital de Portugal debido a complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de urgencia. Pese a su partida, su trabajo quedará vigente en la historia de la música, ya que su producción sonora integró el repertorio de numerosos proyectos audiovisuales que llevan a varias generaciones de espectadores a asociar sus canciones con producciones cinematográficas y televisivas de gran repercusión internacional.

Bonnie Tyler tenía 75 años PIERRE GUILLAUD - AFP

La relación de la apodada ‘La Primera Dama del Rock’ y la pantalla grande encontró su punto de inflexión a mediados de la década de 1980, cuando los directivos de la compañía Paramount Pictures buscaron material sonoro para la película Footloose (1984) y solicitaron a Tyler una pieza exclusiva para el largometraje. Los compositores Jim Steinman y Dean Pitchford asumieron la creación del tema “Esperando a un héroe”, cuya enérgica interpretación convirtió la canción en un éxito inmediato, al tiempo que la cinta, bajo el protagonismo de Kevin Bacon, multiplicó su popularidad en los cines de todo el mundo.

Footloose (1984), la película que marcó el punto de inflexión de "Esperando a un héroe"

Aquel clásico musical mantuvo su fuerza intacta a través de los años y el cine de animación recurrió a él, como en la aclamada película Shrek 2 (2004), donde el tema dio vida a una de las secuencias climáticas más memorables de la pantalla grande: mientras el Hada Madrina interpreta de forma teatral la icónica canción en el piano del escenario real del castillo, la acción se traslada a las afueras de la fortaleza. Allí, Shrek, Burro (transformado en corcel blanco) y el Gato con Botas lideran el asalto para detener la boda de Fiona con el Príncipe Encantador.

Shrek 2 (2004) y "Esperando a un héroe"

Décadas después, la producción animada Super Mario Bros: La película (2023) sirvió como una nueva prueba de su vigencia al incorporar la melodía de los años ochenta en un momento fundamental de su trama. En esa secuencia, el personaje principal completó un duro entrenamiento con el fin de defender el Reino de los Hongos de una gran amenaza, donde el ritmo de la música y el tono desgarrado de Tyler dieron una fuerza perfecta a las imágenes, las mismas que causaron interés en las nuevas generaciones.

Super Mario Bros: La película (2023) sirvió como una nueva prueba de la vigencia de "Esperando a un héroe"

Por otra parte, la televisión también registró una presencia notoria de su catálogo, incluso mayor que la industria cinematográfica. El mismo tema apareció en producciones como Euphoria (2022), La hora del diablo (2022) y La caída de la Casa Usher (2023). El mundo de los superhéroes no resultó ajeno a este fenómeno, ya que la aclamada serie de Marvel, Loki (2021), que utilizó los acordes de la intérprete galesa para ambientar una de sus secuencias de combate más importantes. Asimismo, el exitoso fenómeno musical juvenil Glee rindió tributo a su legado con una versión que cautivó a sus fanáticos.

Glee - "Eclipse total del corazón", de Bonnie Tyler

Asimismo, los directores eligieron otras piezas de su discografía con intenciones similares, tanto en el drama como en el humor. La comedia cinematográfica Old School (2003) regaló un momento icónico a los espectadores gracias a una desopilante versión de su otra obra cumbre, mientras que la serie policial Mentes Criminales rescató en su ciclo de 2022 la emblemática balada original “Eclipse total del corazón”.