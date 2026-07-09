Nico Vázquez reveló qué hace con Lionel Messi antes de cada partido del Mundial

Lionel Messi y Nicolás Vázquez son amigos desde hace 13 años. Supieron forjar un vínculo entrañable que, si bien es a puertas cerradas, muchas veces también se hizo público. A lo largo de los años, el futbolista fue a verlo al teatro durante sus estadías en Buenos Aires, siendo Rocky, en septiembre de 2025, la última obra que presenció. Debido a sus vacaciones y sus compromisos laborales, esta vez el actor no viajó a la Copa del Mundo, pero eso no impide que estén en contacto permanente. “Hablo con él casi todos los días”, admitió.

“Estoy muy conectado con el Mundial”, aseguró Vázquez en diálogo con LAM (América TV). Reveló que él mismo le explicó a Messi que necesitaba priorizar sus vacaciones y que, si bien le encanta ver los partidos en vivo —algo que tuvo la oportunidad de hacer varias veces—, también disfruta de vivir el Mundial desde otro lugar.

En 2025, Messi fue a ver a Vazquez a Rocky en el teatro Lola Membrives Gentileza Vane Bafaro

Habla casi todos los días con el capitán de la selección. ¿De qué? “De la vida, de cosas importantes”: “Lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír siempre, distenderlo antes de un partido”. Como no pudo viajar al Mundial, envió a Benjamín Rojas como su representante: “Fue con unas entradas que le conseguí a través de Leo, y después en el agradecimiento hablamos, nos reímos. Yo le contaba anécdotas de Benja, que siempre tiene algo gracioso que le pasa porque es un personaje”.

“A mí me emociona mucho la relación que tengo con él. Soy un agradecido. Siento que es un gran amigo conmigo y sé que yo lo soy también con él; entonces estamos juntos siempre. Pasamos muchas cosas. Él me acompañó en momentos difíciles y yo también a él, y eso hizo que tengamos esta amistad”, reflexionó.

"Lo acompaño como amigo. Trato de hacerlo reír siempre, distenderlo antes de un partido”, reveló Vázquez

A partir de esto, fue consultado por el escándalo de Florencia Peña, que durante la emisión del programa El show del verano (Luzu TV) dio información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi. “No quiero opinar de eso, porque no me compete en el sentido de que no soy protagonista de esa historia y no quiero opinar y caerle a alguien que seguramente lo hizo sin querer, que es Flor, porque conozco que es una buena persona. La verdad, traté de no tocar ese tema con Leo”, aclaró. “No tengo mucha idea de cómo fue, pero entiendo que se armó un quil***o bárbaro, que es lógico por lo que estaba pasando. Pero calculo que lo habrán arreglado puertas para adentro. No tengo mucha idea, la verdad, porque elegí no meterme”, sentenció.