Muna Pauls llevó a su novio a pilates por primera vez y ambos se llevaron una inesperada sorpresa: “No es fácil”

Este año, Muna Pauls dio un importante paso en su sueño de triunfar en la música. Firmó contrato con Sony Music y 5020 Records y se instaló en Miami para trabajar en el estudio de grabación. Pero, si bien atraviesa un gran momento a nivel profesional, sigue priorizando su vida personal, y eso incluye su relación de pareja. En pos de armar planes nuevos con su novio, aprovechó su regreso a Buenos Aires para llevarlo por primera vez a su clase de pilates luego de que él cuestionara la dificultad de la actividad. Mostró toda la secuencia de entrenamiento y admitió que al final del día ambos se llevaron una sorpresa.

“Como todos saben, estoy haciendo pilates y mi querido novio estaba dale que dale con que ‘pilates no es difícil’, así que para demostrarle lo contrario, hoy lo llevé a la clase conmigo. ¿Quieren ver cómo fue?“, expresó la hija mayor de Agustina Cherri y Gastón Pauls en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 800 mil seguidores. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto en blanco y negro junto a su novio. El plan consistió en una clase de pilates en un estudio ubicado en Pilar y ella no dudó en registrar con su celular toda la experiencia.

Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, contó que llevó a su novio a una clase de pilates para demostrarle que no era tan fácil como pensaba (Foto: Instagram @munapaulscherri)

“Cómo me gusta que sufra…”, comentó divertida en el video en el que se la pudo ver mientras realizaban ejercicios con la camilla y un cajón que implicaban trabajo de piernas, brazos y abdomen. Se miraban entre risas de cansancio y agotamiento a la par que su profesora les daba palabras de aliento y guiaba sus movimientos. Luego pasaron al Cadillac y, a pesar de su inexperiencia con esta actividad, el joven se animó a colgarse e incluso hizo la vela.

Muna Pauls mostró cómo fue su clase de pilates que tomó con su novio (Foto: Instagram @munapaulscherri)

“¿Te animás a llevar los dos pies al centro para hacer equilibrio sin apoyo?”, le preguntó su profesora. La pareja completó la secuencia y terminaron colgados en el aparato, estirando la espalda, el cuello y las extremidades. Para los dos fue un descubrimiento. Mientras Muna tuvo que reconocer las habilidades de su novio para la actividad, él admitió que no era tan sencillo como pensaba. “Terminó siendo un capo en pilates y demostrando que no es una actividad física fácil”, comentó la cantante.

La adolescente de 17 años suele ser bastante reservada con su relación amorosa, por lo que sus posteos llamaron ampliamente la atención, ya que mostró el rostro de su novio, algo que no acostumbra a hacer. Si bien están juntos desde hace más de un año, intentan preservarse de las cámaras. “Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro”, expresó en agosto de 2025.

Si bien la joven intenta mantener su relación en privado, compartió en sus redes sociales algunas románticas fotos con su novio (Foto: Instagram @munapaulscherri)

“Siempre está ahí acompañándome en todo. Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo, caminamos juntos. Es mi mejor amigo, mi compañero”, advirtió en aquel momento. En marzo de este año, dejó entrever por primera vez un poco su rostro con un collage de fotos de sus vacaciones en Madrid, España, y le dejó una romántica. “Mi amor, te amo”, escribió enamorada.