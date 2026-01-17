Murió a los 82 años la cantante y actriz Marikena Monti

La actriz y cantante Marikena Monti murió este sábado por la mañana a los 82 años. Tuvo una amplia trayectoria artística: a lo largo de más de medio siglo de carrera participó de numerosos espectáculos musicales y también actuó en cine. La noticia fue confirmada por Leonardo Cifelli, Secretario de Cultura de la Nación.

Monti inició su carrera en 1965 como integrante del Teatro Universitario Franco-Argentino (TUFA). Desde fines de la década de 1960 se destacó en recitales en francés junto a figuras como Elena Mignaquy, Claudia Lapacó y Mónica Cahen D’Anvers en la Alianza Francesa de Buenos Aires.

En esa misma época participó en Canciones en informalidad en el histórico Instituto Di Tella junto a Jorge Schussheim, Jorge de la Vega y Camaleón Rodríguez, uno de los grandes hitos del café concert porteño del momento.

Fue una de las figuras del programa La Botica del Tango, de Eduardo Bergara Leumann durante los años 80. En 1982 realizó Alfonsina hoy. En 1983 inauguró recitales en el Teatro General San Martín (TMGM). En 1984 fue dirigida por Ulises Barrera (h) en el espectáculo Ensueños y amaneceres. En 1988 participó como cantante en la película Conviviendo con la muerte, del realizador Martín Donovan.

En teatro presentó numerosos espectáculos unipersonales, como los premiados Secretos a cuatro voces y Retrato en blanco y negro, este último presentado en el Teatro Nacional Cervantes.

En su última entrevista con LA NACION, Marikena dejó en claro que su motor no era el prestigio, sino la conexión visceral con el otro. Con humildad, se definía apenas como “una cantante que canta lo discretamente bien para que la gente saque una entrada”, restándole peso a la vanidad del artista. Fue justamente hacia sus espectadores donde dirigió su reflexión final, una frase que hoy cobra valor de despedida: ‘El público es lo mejor que la vida me ha dado, un regalo maravilloso. Con eso, ya está. No es poco’."

La notica de la muerte de Monti fue confirmada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. En su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario nacional despidió a la cantante y actriz con un conmovedor mensaje.

“Hoy despedimos a Marikena Monti con una tristeza inmensa. Se va una artista enorme, una voz imprescindible de la cultura argentina, una mujer que dejó una marca profunda en nuestra música y en nuestra manera de sentir el arte”, comenzó escribiendo.

Posteriormente, destacó su gran carrera: “Su trayectoria fue coherente, valiente y comprometida. Marikena honró la cultura nacional con cada interpretación, con cada escenario y con cada gesto, y se convirtió en un referente indiscutido para generaciones de artistas y públicos”.

“Para mí, además de todo eso, fue una amiga. Alguien cercana, generosa y sensible. Su legado artístico es inmenso, y su presencia humana, inolvidable. Gracias, Marikena, por tanto arte, tanta verdad. Hasta siempre“, concluyó Cifelli, quien además tenía un gran vínculo con la artista.