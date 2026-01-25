La noche de Mirtha: del impresionante look con cristales y oro de la Chiqui al emotivo homenaje para Marikena Monti

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina desplegó todo su glamour al aparecer en la pantalla de eltrece desde Mar del Plata enfundada en un vestido brillante de alta costura en color beige con cristales y oro.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego, con el estudio montado en el hotel Costa Galana de fondo, agradeció los aplausos de los presentes. “Estamos disfrutando de nuestro programa nuevamente desde Mar del Plata”, subrayó. Luego, como cada una de las veladas que anima los sábados por la noche, compartió el look elegido para la ocasión.

“Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy: es un vestido beige de cristales, mini paillettes y oro. Es de Claudio Cossano. ¿No es precioso? A mí me encanta”, destacó. De inmediato, mostró a cámara los anillos, las pulseras y los aros, todo perfectamente combinado.

Una vez sentada en su escritorio, la conductora se tomó unos minutos para hacer un sentido homenaje. “El sábado pasado murió la gran cantante Marikena Monti”, recordó. “Interpretó la canción de la película La Mary, que dirigió Daniel Tinayre. Una maravillosa película con Susana Gimenez y Carlos Monzón”, sumó. “Adiós Marikena, y besos al cielo”, cerró.

En su tercer programa del 2026 desde Mar del Plata, la Chiqui tuvo una mesa donde se destacaron los artistas. Junto a ella, animaron la velada el actor, mago y comediante Agustín “Rada” Aristarán; la actriz y cantante Gloria Carrá, la actriz Malena Solda, el humorista y actor Diego Pérez y el panelista y experto en Moda, Fabián Medina Flores.

La importante donación de Mirtha al Hospital Materno Infantil

El lunes 19 de enero se llevó a cabo en Mar del Plata la XXVl Gala Solidaria de la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (Fundami). Entre las destacadas figuras del ambiente artístico que se hicieron presentes la más celebrada fue Mirtha Legrand, quien además ostenta el título de madrina honoraria de la institución. También fue de la partida la actriz Fátima Flórez, quien protagonizó algunos cuadros musicales durante la velada.

Mirtha Legrand en la gala Fundami Fundami

Entre las fiestas, el descanso, y sus clásicas apariciones en el teatro

Como suele hacer año tras año, Mirtha Legrand celebró la Nochevieja y el comienzo de año en el hotel Costa Galana y luego de unos días de descanso inició su raid por las principales salas el sábado 3 de enero con el espectáculo de Fátima Florez. Con una sala colmada, la diva ingresó puntualmente y enseguida generó una ovación entre los presentes que corearon “olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”. En el ingreso, un cronista televisivo le ofreció una caja de pochoclos que la estrella de eltrece degustó a lo largo de toda la función de Fátima universal.

La protagonista del show y el periodista Marcelo Polino, que también forma parte del espectáculo, recibieron a la diva en la puerta del complejo, mientras una multitud detenía el tránsito de la céntrica calle San Luis para tomar imágenes de la llegada de la conductora televisiva. Un ritual infaltable de cada verano.

Mirtha Legrand en Fátima universal Fernando Maldonado prensa

Dos días después, la Chiqui fue una de las invitadas destacadas de la gran noche de Made In Lanús: la reconocida pieza teatral cumplió 40 años. Legrand llegó al Atlas, acompañada por su asesor de vestuario Héctor Vidal Rivas y fue recibida por Carlos Rottemberg, el gran anfitrión de la noche. El público esperó a la Chiqui para saludarla antes del ingreso a la sala.

Después de la función, el elenco agasajó a Mirtha con un gran ramo de flores. Enseguida, la diva confesó que era la primera vez que presenciaba una función de Made in Lanús: “Hace cuarenta años que quería ver esta obra. Qué actores los argentinos, son los mejores del mundo. Carlitos te felicito por haberla repuesto, ojalá se llene el teatro todas las noches, lo merecen, son actorazos los cuatro, maravillosos, muchísimas gracias por esta noche inolvidable”, sostuvo Legrand ante la ovación de los espectadores