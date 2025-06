Murió Ananda Lewis, exconductora de MTV, a los 52 años

Ananda Lewis, reconocida por su carisma y su papel protagónico como presentadora de MTV durante los años noventa, falleció a los 52 años luego de una larga lucha contra el cáncer de mama. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales este miércoles, y provocó una ola de tristeza entre quienes crecieron viéndola en la pantalla y admiraron su trabajo.

Fue su hermana, Lakshmi, quien confirmó el fallecimiento a través de una emotiva publicación en Facebook. “Ella es libre y está en sus brazos celestiales”, escribió, acompañando sus palabras con un mensaje de despedida: “Señor, descansa su alma”. Sin dudas, la noticia deja una profunda huella entre quienes la admiraban, tanto por su presencia magnética en la pantalla como por su valentía al enfrentar la enfermedad.

En sus últimos años, Ananda habló abiertamente sobre su diagnóstico de cáncer mediante sus redes sociales (Captura: Instagram @imanandalewis)

Lewis alcanzó notoriedad como presentadora del programa Teen Summit en la cadena BET, donde se destacó por su estilo directo y comprometido. Una de sus entrevistas más recordadas fue con la entonces primera dama Hillary Clinton, un segmento que le valió un Premio Image de la NAACP. Su popularidad creció rápidamente, y en 1999 The New York Times la definió como “la It Girl de la generación del hip-hop”. Luego se sumó a MTV, consolidando su lugar en la televisión juvenil, y en 2001 lanzó su propio programa, The Ananda Lewis Show.

Sus primeros pasos en la pantalla fueron en Teen Summit, un programa que fue furor en los 90

Una larga lucha contra la enfermedad

En 2020, Ananda Lewis compartió públicamente a través de una publicación en Instagram que le habían diagnosticado cáncer de mama en estadio III. Con mucha honestidad, reveló que no se realizaba mamografías de forma regular por temor a la exposición a la radiación. Esa decisión, como ella misma expresó tiempo después, marcó un antes y un después en su vida.

Su voz y presencia se convirtieron en un espacio de referencia para el público joven (Foto: Instagram @imanandalewis)

Ya en octubre de 2024, participó en entrevista junto a su amiga de la universidad, Stephanie Elam, y la presentadora de CNN, Sara Sidner. Allí reveló que, tras recibir el diagnóstico, optó por no someterse a una mastectomía doble. Para entonces, su tumor había hecho metástasis y el cáncer había avanzado a estadio IV. “Al principio, mi plan era eliminar el exceso de toxinas de mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo es inteligente, lo sé. Nuestros cuerpos están hechos de maravilla”, dijo Lewis. “Decidí conservar el tumor e intentar eliminarlo de mi cuerpo de otra manera... Ojalá pudiera volver atrás. Es importante que admita dónde me equivoqué con esto”.

Mediante sus redes sociales, Ananda compartía consejos sobre prevención de esta enfermedad

Meses más tarde, en un ensayo publicado en Essence en enero, Lewis dejó una última reflexión que resonó profundamente entre sus seguidores: “La prevención es la verdadera cura”, escribió, y animó a las mujeres a prestar atención a su cuerpo. En ese mismo texto, añadió una mirada serena sobre su tránsito por la enfermedad: “No estamos destinados a quedarnos aquí para siempre. Venimos a esta vida, tenemos experiencias y luego nos vamos. Ser sincero contigo mismo cambia tu forma de vivir. No quiero pasar ni un minuto más del necesario sufriendo innecesariamente. Esa, para mí, no es la calidad de vida que me interesa. Cuando llegue el momento de irme, quiero poder mirar atrás y decir: ‘Lo hice exactamente como quería’”.

Con su voz auténtica y su valentía para hablar desde el corazón, Ananda Lewis marcó a toda una generación en la televisión y, más tarde, en su lucha contra el cáncer, inspiró con su honestidad y determinación. Su legado no solo vive en la pantalla, sino también en sus palabras, que invitan a vivir con conciencia, a escuchar el cuerpo y a ser fiel a uno mismo hasta el final.