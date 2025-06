Wanda Nara volvió a la Argentina y cargó contra la China Suárez: “Es un grado de violencia extremo”

Wanda Nara regresó al país tras su viaje a Italia, y al llegar al aeropuerto de Ezeiza dialogó con los medios presentes. Uno de los focos de la conversación estuvo en el inconveniente de las últimas horas que afectó a Francesca e Isabella, sus dos hijas, con Mauro Icardi, y la relación que tiene hoy con María Eugenia “La China” Suárez, pareja del futbolista, a quien se le atribuye la culpa de complicar el proceso de revinculación.

Tras acusarla de “zorra” a Eugenia Suárez y de amenazarla, verbalmente, con la frase “cada lágrima de mis hijas la vas a pagar”, Wanda habló con Infama (América TV) y siguió refiriéndose a la actriz.

Wanda Nara regresó a la Argentina y apuntó fuertemente contra la China Suárez

“Cualquier mamá si estás lejos y te llama tu hija llorando, que no estaba durmiendo como dijeron, te vas a poner mal. Reaccioné como reaccionaría cualquier mamá cuando tu hija está mal”, indicó, en primera instancia.

Lejos de seguir machacando contra la figura de la China, la exconductora de Bake Off Famosos puso la mira sobre Icardi. “Ella que haga su vida. Yo no me voy a meter. Acá el responsable es él. Simplemente reaccioné así por lo que me dijo mi hija y porque fue quien hizo llorar a mi hija, nada más“, subrayó.

Wanda Nara estalló en redes sociales contra la China Suárez por haber hecho llorar a una de sus hijas (Foto: Historias de Instagram @wanda_nara)

En medio de una batalla legal de larga data con su expareja, Wanda imploró que Icardi tome conciencia de lo que se está viviendo y cumpla con los pedidos de la Justicia. “La verdad que yo no siento culpa porque la Justicia me mandó a hacer a mí un tratamiento psicológico, que lo hago ya hace varios meses. Lo único que pido es que por favor él empiece su tratamiento psicológico. Ahí veremos un montón de situaciones que estamos viendo que no son normales”, destacó ante una gran cantidad de micrófonos que se pegaban a ella para obtener declaraciones.

Según sostuvo la autora de “Bad bitch”, el tratamiento mental es indispensable para que Icardi pueda tener una cercanía absoluta con sus hijas, quienes fueron, nuevamente, el foco del conflicto durante los últimos días por la angustia que les generó ver a la China Suárez.

Wanda Nara volvió a pronunciarse acerca de la pareja entre Mauro Icardi y la China Suárez

“Insisto en que él tiene que hacer un tratamiento psicológico, como pidió la Justicia para poder revincularse con sus hijas de una manera sana y saludable. Yo lo vengo diciendo, hace un montón, que necesita hacer terapia y ahora ya no lo digo yo, lo pide también la Justicia”, exclamó Wanda, quien lejos de cerrar la puerta a una posible revinculación con las menores, se puso a disposición de sus hijas en caso de que ellas quieran volver a verlo.

“Toda la vida voy a trabajar para que él pueda estar con sus hijas de la manera que quieran ellas. O sea, yo respondo a los pedidos de lo que ellas quieran", dejó en claro la mediática, que se llevó todos los flashes de las cámaras en medio del aeropuerto.

Por último, volvió a la carga contra la China Suárez y acrecentó, aún más, la grieta entre las dos celebridades. “Este tema me supera y me parece como un grado de violencia extremo y no lo entiendo de ninguna de las dos partes. Si bien a la pareja de Mauro yo la conocía y tenía un vínculo, me parece raro también que una mujer apoye a un hombre en toda esta locura”, cerró.