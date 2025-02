Murió Atilio Veronelli a los 65 años

El actor Atilio Veronelli, que tuvo una destacada carrera, sobre todo como comediante, murió a los 65 años. Así lo informó la Asociación Argentina de Actores.

La extensa labor televisiva de Veronelli incluye los programas El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, El palacio de la risa, El código Rodríguez, La niñera, Gladiadores de Pompeya, Hermanos y detectives, Los cuentos de Fontanarrosa, Los simuladores, Los Roldán, Casados con hijos y La risa es bella.

Como guionista y dramaturgo, trabajó en 90-60-90 Modelos, El mundo de Antonio Gasalla, Juana y sus hermanas, Susana Giménez, Socios y más, La risa es bella, Moria Banana, Alucinante, Los Grimaldi y Leonas,

Su extensa trayectoria teatral incluye títulos como Los Grimaldi, La mesa de los galanes, Aryentains, Los Borgia, Mágico burdel, Humor a la Fontanarrosa, Padre Nuestro, Tomátelo con soda, What pass Carlos Paz, entre muchos otros. Además, presentó numerosos espectáculos humorísticos de su autoría como Confesiones de un hombre separado, Sábado a la Veronelli, Es tan DAP, Acosta de Veronelli, Veronelli está Violeta de risa.

En cine, participó de los films Matar al abuelito, La peste, Siempre es difícil volver a casa, El viaje, Fotos del alma, Industria argentina, Amigomío, La clínica loca, entre otros títulos.

Problemas de salud

En junio de 2022, Veronelli había sido trasladado a la Unidad Coronaria del Hospital Eva Perón de la localidad bonaerense de Merlo por una insuficiencia cardíaca. El artista ya contaba con antecedentes coronarios y en 2014 había sufrido un infarto.

En ese entonces, el periodista Juan Etchegoyen utilizó su cuenta de X para difundir un audio grabado por Veronelli desde el hospital. “Este material me lo acaba de enviar su representante, Marcelo Villanueva, para que todos escuchen su palabra. ¡Fuerza, Atilio!”, publicó el comunicador.

En el audio se lo escuchó a Veronelli bastante agitado, al tiempo que explicó: “El tema es que no tengo respiración. Camino cinco pasos y es como si hubiera hecho dos cuadras”. A su vez, relató que se sumó un cuadro de anemia. “Llegué [al hospital], y el médico me miró y dijo: ‘Usted no está pálido, usted está transparente’”.

El actor también relató que incluso se cansaba cuando acomodaba las sábanas. Finalmente, completó: “Espero que todo mejore. Acá me tratan muy bien, pero bueno... por el momento estamos surfeando este momento espantoso”.

Un dream team televisivo

Con un elenco conformado, mayormente por actores y actrices desconocidos, El Palacio de la Risa, creado por Antonio Gasalla, imprimió un nuevo estilo desde su primera emisión. Entre los debutantes de la televisión, se encontraba Atilio Veronelli junto a Juana Molina, Humberto Tortonese, Alejandro Urdapilleta, Juan Acosta, Verónica Llinás, Clotilde Borella, Claudio Giúdice. Al mismo tiempo, el elenco estaba conformando por figuras consagradas como Norma Pons, Roberto Carnaghi o Nelly Láinez, Gasalla sacaba lo mejor de cada uno en pos del programa.

Sin embargo, como todo experimento innovador, El Palacio de la Risa no comenzó siendo un éxito. Los primeros programas no fueron lo que Gasalla estaba esperando, porque se dio cuenta de que la fórmula de trasladar cosas del Maipo a la televisión, de manera lineal, no iba a funcionar. Entonces se puso a buscar actores y actrices en el off. Allí encontró a Carlos Parrilla y a Atilio Veronelli. A Juana Molina y a Daniel Aráoz los descubrió en La Noticia Rebelde. Así fue formando el elenco que soñaba.

