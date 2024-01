escuchar

Otra muerte sacudió al mundo de las series de televisión: el actor David Gail murió a los 58 años. Se trata del protagonista de la recordada serie de la década de 1990 Beverly Hills 90210 y de películas como Bending All the Rules y Some Girl. La noticia de su fallecimiento fue confirmada el sábado por su hermana Katie Colmenares en una publicación de Instagram donde no se especificó la causa de la muerte.

El actor nació el 27 de febrero de 1965 en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos y desde muy joven supo que su vida estaría ligada a la pantalla chica y grande. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los ‘90 que su nombre se ganó un lugar en los corazones de toda una generación, según consignó la revista People y el medio especializado en cine y series Variety.

Hizo su debut televisivo en un episodio de 1990 de la serie Growing Pains y luego fue estrella invitada en Doogie Hoswer, MD, Murder, She Wrote y Matlock, pero no fue sino hasta su interpretación de Stuart Carson durante ocho episodios de la serie dramática para adolescentes Beverly Hills 90210 en donde se destacó por su carisma frente a la cámara como el interés amoroso de la protagonista Brenda Walsh [Shannen Doherty].

David Gail interpretaba a Stuart Carson, el interés amoroso, prohibido, de la protagonista de Beverly Hills 09210 Brenda Walsh (Shannen Doherty)

Su papel más destacado fue el Dr. Joe Scanlon en Port Charles, a quien interpretó durante 216 episodios, tras haber reemplazado a Michael Dietz en ese rol. Sin embargo, su carrera nunca terminó de explotar pese a pequeños roles en filmes como Some Girl (1998), Bending All the Rule (2002), Perfect Opuestos (2004) y El vientre de la bestia (2008) y el estelar de Dean Collins en la telenovela de WB Savannah entre 1996 y 1997.

En tanto en el año 2002, compartió pantalla junto a Bradley Cooper y Colleen Porch en la comedia romántica Bending All the Rules. Su último trabajo artístico fue como voz de un personaje en el videojuego Blacksad: Under the Skin publicado para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Familiares y amigos lo despidieron en las redes

La primera en difundir lo ocurrido fue su hermana Katie Colmenares, quien a través de sus redes sociales escribió un sentido mensaje para quien definió como su “mejor amigo”. “Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo a mi lado siempre mi compañero siempre mi mejor amigo listo para enfrentar cualquier cosa y cualquiera conmigo”, describió.

“Los osos nunca volverán a ser los mismos, pero te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro”, concluyó junto a los emojis de dos corazones rojos.

Por su parte, el presentador y productor del podcast Beverly Hills 90210 Show, Pete Ferriero, compartió una reflexión sobre la muerte de Gail. “En memoria de David Gail. Aquí hay algunas historias que compartió cuando se unió al podcast”, escribió el sábado la cuenta oficial de Instagram del podcast.

Mientras que en la publicación de la hermana de Gail, señaló: “Estaba lleno de vida y de historias increíbles. Estoy agradecido de haberlo conocido. Me entristece mucho su pérdida y la pérdida del mundo. Fue un regalo para todos nosotros”.

