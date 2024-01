escuchar

Poco después de las 22, comenzó una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. La placa de nominaciones dejó a varios participantes a un paso de la eliminación. y al comienzo de la emisión, Santiago del Moro se comunicó con la casa para revelar quién era el primero en ser salvado de la placa, al recibir menor cantidad de llamados en su contra. Quienes estaban en la cuerda floja este domingo, eran Agostina Spinelli, Lucía Maidana, Florencia Cabrera, Emmanuel Vich y Joel Ojeda, y todos ellos escuchaban con atención las palabras del conductor. Ante los aplausos de todos sus compañeros, fue Joel quien pudo celebrar ser el primero en asegurar su permanencia en el juego, al menos una semana más. Cuando el participante escuchó que era el salvado, festejó animadamente y exclamó: “A partir de ahora empieza otro juego. Yo de este programa espero cualquier cosa, es muy difícil estar acá y no saber cómo se ven las cosas afuera”. Por último, Del Moro reveló que Joel solo había recibió un 1.9 por ciento de llamados en su contra.

Luego de un breve clip en el que se vio a Juliana “Furia” Scaglione muy cerca de Joel, y los celos que eso despertó en Florencia, llegó el momento de saber quién era el segundo en ser salvado. De ese modo, el conductor expresó: “Con Joel que ya salió de placa, es el momento de sacar a uno o a una más de ustedes. Chicos, quien continúa en la casa por decisión del público es… ¡Lucía!”. La jugadora festejó y una vez de vuelta en el estudio, el conductor contó que ella logró su permanencia con un 5.8 por ciento de votos en contra.

Más adelante hubo mucho entusiasmo en el estudio cuando Del Moro sorprendió a todos al exclamar que dentro de poco tiempo, iba a llegar la instancia del repechaje . Y dicho eso, llegó el momento en el que todos los que aún permanecían en placa, pudieran dirigirse al público. De esa manera, la voz de Gran Hermano convocó al confesionario a Florencia, y ella expresó: “Quiero pedirles por favor que me den otra oportunidad. Siento que en muchas cosas me equivoqué, y en otras intenté darlo todo. La realidad es que no quiero que se termine este sueño. Lo que decidan está bien, pero me encantaría quedarme y seguir, siento que muchas personas no me conocieron acá, quiero revertir esa situación. Y si los estoy divirtiendo de una forma, voy a seguir haciéndolo. Estoy muy nerviosa, muy ansiosa. Me quiero quedar, por favor se los pido. Si ustedes toman otra decisión, es aceptada, y gracias a mi familia, a mis amigos, y me quiero quedar un poquitito más”.

En segundo lugar, Emmanuel fue al confesionario y allí le dijo a los televidentes: “Tenemos juego nuevo, prepárense para ver cosas nuevas. Hay muchos planes lindos para hacer, me siento más cómodo en la casa, ya lo hablé, lo voy a dar todo. Yo quiero jugar, la gente que me vio ya sabe lo que estoy tramando, quiero que se pique bien. Y no me voten, me quiero seguir quedando, por favor”.

Por último, Agostina fue la última en hablar y una vez adentro del confesionario, ella aseguró: “Como todos vieron, tuve unos días muy difíciles en los que me sentí muy triste, muy sola, y con ganas de irme. Pero la realidad es que hay palabras de aliento que me hacen sentir que quiero seguir acá dentro, seguir un poco más. Cuesta muchísimo, pero lo que decida la gente va a estar bien. Si me tengo que ir, lo haré súper feliz, y si me quedo le voy a poner la mejor para seguir con esto que es un sueño. Gracias a todos los que me apoyan, estoy muy agradecida”. El tercer nombre en salir de la placa, fue el de Emmanuel, que celebró y le advirtió a sus compañeros: “Se vienen cositas”. Con respecto al porcentaje, Emmanuel tuvo un 16.7 de votos en contra.

De esa forma, quedó un mano a mano entre Agostina y Florencia, y poco después de la medianoche, Santiago del Moro abrió el temido sobre que contenía el nombre de Florencia como la nueva eliminada.

