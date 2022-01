Murió Ian Alexander Jr., el único hijo de Regina King: el doloroso mensaje de despedida de la actriz

Hollywood amaneció de luto ya que, el hijo de una de las actrices más renombradas del ambiente, murió con apenas 26 años. La triste noticia del fallecimiento de Ian Alexander Jr. fue confirmada por Regina King, su madre, quien pidió respeto en este duro momento que atraviesa.

La postal vintage de Regina King junto a su hijo, Ian Alexander Jr instagram

Con un comunicado enviado a múltiples medios estadounidenses, King confirmó la noticia. “Nuestra familia está devastada en lo más profundo por la pérdida de Ian”, escribió, profundamente conmovida. Asimismo, agregó: “Él era una luz tan brillante que se preocupaba tan profundamente por la felicidad de los demás. Nuestra familia pide una consideración respetuosa durante este momento privado. Gracias”.

Aunque todavía no se realizó ningún comunicado oficial sobre la causa de muerte, la revista People aseguró que se trató de un suicidio. Esta información, según mencionaron en un reciente artículo, fue brindada por el influencer norteamericano Love B Scott.

Regina King nunca ocultó lo duro que fue para ella ser madre soltera. La ganadora del Emmy estuvo casada durante nueve años con un reconocido productor musical y, fruto de su relación, nació Ian Alexander Jr. Tras su separación, la actriz debió enfrentarse a los desafíos de criar a un niño sola pero, a pesar de las dificultades, la recompensa resultó inmensa. El vínculo que desarrolló con su hijo era tan fuerte y puro que se sabía en el ambiente que ellos dos eran inesperables.

El hijo de Regina King le dedicó un tierno mensaje en sus redes sociales instagram

Ian Alexander Jr. no solo acompañaba a la protagonista de Watchmen a todas las alfombras rojas sino que no se privaba de dar entrevistas sobre el cariño que se tenían. En una ocasión, durante el evento previo a los Golden Globes, el joven reveló a E! News que veía a Regina King como una “súper mamá”. Asimismo, expresó: “Ella realmente no deja que los malos días de trabajo o cualquier cosa regresen y arruinen el tiempo que tenemos. Es realmente increíble tener una madre con la que puedo disfrutar del tiempo”.

En su último mensaje público dirigido a ella, le manifestó: “Tenerte como madre es el mayor regalo que podría pedir. Ser todo lo que eres y tener siempre el tiempo para estar ahí, amarme y apoyarme incondicionalmente es realmente extraordinario. Todo el universo Marvel no tiene nada que envidiarte, ¡eres la verdadera superheroína! ¡Te quiero mamá! Este día y todos los días”.

¿Quién era Ian Alexander Jr.?

El hijo de la actriz Regina King y el productor Ian Alexander Sr. era un artista multifacético que se lucía tanto a la hora de preparar increíbles platos como detrás del micrófono. El joven comenzó su carrera como chef de celebridades. Durante una conversación con Flaunt Magazine en el 2021, reveló que deseaba convertir su servicio de cenas privadas en un prestigiosa restaurante.

Ian Alexander Jr estaba a punto de lanzar su primer EP instagram

Pero sus sueños no tenían techo: además de expandirse en el ámbito gastronómico, el hijo de King también contaba con múltiples proyectos musicales. Bajo el pseudónimo artístico Desduné, Alexander realizaba trabajos de producción, grabación y, asimismo, se desempeñaba como DJ. A pesar de que, bajo ese nombre, tenía solamente dos temas publicados -”Green Eyes” y “Work it Out”-, según su perfil de Spotify se acercaba el estreno de su nuevo EP titulado Clementine.