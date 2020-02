Murió Ja'net Dubois, actriz de Los ángeles de Charlie y Berverly Hills 90210

Fue co-fundadora del Festival de Cine Pan-Africano, que promueve el entendimiento cultural hacia personas de descendencia africana a través de la exhibición de películas Fuente: AP

Jeannette Dubois, la intérprete que saltó a la fama por su papel principal en la serie estadounidense de la década de los 70, Good Times, fue hallada muerta el lunes en su casa en Glendale, California a los 74 años.

Actriz, cantante, compositora y bailarina, se hizo conocida profesionalmente como Ja'net Dubois e interpretó durante las seis temporadas de aquella tira a Willona Woods, una vecina chismosa y escandalosa, cuyo papel le valió el premio como Ícono de Impacto en los TV Land Awards.

Dubois creció en Nueva York y comenzó su carrera en Broadway. Llegó a formar parte del elenco de los musicales Golden Boy y A Raisin In The Sun. En la televisión, participó en más de treinta producciones entre las que destacan las series ER, Beverly Hills, 90210, Clueless (Despistados), Cold Case y G. I. Joe: Renegades. Fue también la primera actriz afroamericana en tener un rol estable en la novela de televisión Love of Life .

Dubois ganó dos premios Emmy por su trabajo de voice-over en la serie de fines de los 90, Los PJ. Crédito: The New York Post

En su faceta como compositora, escribió y cantó el tema Movin' On Up para la serie The Jeffersons. En el cine, participó en el elenco de los filmes Los Ángeles de Charlie: Al Límite y en She's Got a Plan, que figuró como su última aparición en la pantalla grande en 2016.

Dubois ganó dos premios Emmy al mejor doblaje por dar voz de la Sra. Avery, unos de los personajes en la serie de comedia animada Los PJ, protagonizada por Eddie Murphy.

Además, fue co-fundadora del Festival Pan-Africano de Cine y Artes (PAFF por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, que promueve el entendimiento cultural hacia personas de descendencia africana a través de la exhibición de películas.

La cantante y compositora Janet Jackson, publicó en su cuenta de Instagram que lamentaba su fallecimiento y señaló que Dubois rompió estereotipos y cambió el panorama de las mujeres negras en el entretenimiento.