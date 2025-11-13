Murió Jorge Lorenzo, el actor que interpretó a “Capece” en El marginal

La Asociación Argentina de Actores informó este miércoles que murió Jorge Daniel Lorenzo, el actor de 66 años que interpretó a “Capece” en la serie argentina El marginal. Su último trabajo había sido su aparición en En el Barro, la cual fue filmada en 2024 y en la que le dio vida al mismo personaje.

“Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, expresó la entidad en sus redes sociales.

Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y tenía una extensa trayectoria distintos sectores de la actuación. En televisión y plataformas digitales participó en producciones como El marginal, En el barro y ATAV 2, donde brilló y coronó su extensa trayectoria previa. También trabajó en Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest, entre otros contenidos.

En el ámbito del cine trabajó en La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. Además participó en los cortometrajes Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?.

En tanto, además de éxitos de la televisión como El marginal y En el barro, Lorenzo pisó fuerte en el teatro, donde tuvo un amplio recorrido y formó su trayectoria, tanto en el circuito independiente como el comercial. Fue parte de obras como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El Diluvio que viene, Ciervo Pie Blanco, Las Paredes, Cámara Lenta, El Pacto, Acaloradas, Muero por ella, Si yo tuviera el corazón, y Claudette, amor y tango, entre muchas otras.

Noticia en desarrollo.