De qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El marginal

En la noche de este miércoles 12 de noviembre se dio a conocer que Jorge Lorenzo murió a los 66 años. Se trata de un actor arpalmente por su papel en la serie El Marginal. Allí tuvo el rol de Capece, un guardia de cárcel severo y amargo que logra ser el segundo del personaje interpretado por Gerardo Romano.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales. “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”, escribió en su cuenta oficial de X junto a una imagen del actor.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores sobre la muerte de Jorge Lorenzo X

La revista Pronto habló con la prensa y amiga del actor, Natalia Bocca, quien confirmó la noticia y contó que en los últimos meses el artista estuvo sufriendo complicaciones en su salud. “Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, señaló.

Quién era Jorge Lorenzo

Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y desde chico mostró interés por la actuación. En una entrevista que brindó a LA NACION en septiembre pasado, contó que su maestra de primer grado fue quien lo impulsó a ser actor, a pesar de la oposición de su madre porque tenía que ayudar a mantener su casa. Sin embargo, durante años se alejó del medio porque lo acomplejaba su cabeza calva, hasta que aprendió a convivir con su imagen y decidió meterse de lleno en la profesión.

Antín y Capece, los "dueños" de San Onofre, la cárcel de El Marginal

Trabajó en distintos sectores de la actuación: hizo televisión, cine y teatro. Aunque muchos lo recuerden por el rol oscuro que hizo en El marginal ― la serie que le dio mayor notoriedad―, tuvo una extensa carrera con una amplia variedad de personajes y proyectos en su haber.

Además de la serie producida por Sebastián Ortega, en televisión y plataformas digitales participó en ATAV 2, Somos familia, Casi Ángeles, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, EDHA, El jardín de bronce y Jungle Nest.

Su última aparición fue este año en el spin-off de El marginal, En el barro, donde interpretó por última vez a Capece. Lorenzo había anticipado que iba a estar en la segunda temporada de la serie ―que aún no se estrenó― y que iba a tener “mucha más participación que en la primera”.

Por otro lado, también tuvo oportunidades de estar en la gran pantalla del cine con film como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. Asimismo, fue parte de los cortometrajes Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?

Jorge Lorenzo tuvo una larga trayectoria en el teatro

Además de haber sido parte de los éxitos El marginal y En el barro, tuvo una fuerte presencia en el teatro, donde tuvo una amplia trayectoria tanto en el circuito independiente como el comercial. Algunas de sus obras más destacadas fueron Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El Diluvio que viene, Ciervo Pie Blanco, Las Paredes, Cámara Lenta, El Pacto, Acaloradas, Muero por ella, Si yo tuviera el corazón, y Claudette, amor y tango. Hasta mediados de octubre, protagonizó sobre el escenario Póker indio en El método Kairós, además de una obra que escribió el mismo Del barrio la mondiola.