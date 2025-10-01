Murió José Andrada, recordado actor de Los Simuladores

El mundo artístico se encuentra de luto este miércoles tras conocerse la muerte de José Andrada, reconocido actor argentino cuyo nombre completo era José Manuel Andrada Márquez. Nacido en Buenos Aires el 20 de julio de 1938, su partida fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad del espectáculo, que lo recuerda por su extensa trayectoria y el legado que dejó en la escena nacional.

A lo largo de su carrera, José Andrada supo ganarse un lugar en la televisión argentina con participaciones en numerosas ficciones que marcaron época. El público lo vio en producciones inolvidables como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida, donde dejó su impronta con personajes secundarios pero siempre recordados. Sin lugar a dudas, su versatilidad y carisma le permitieron construir un camino sólido en la pantalla chica, convirtiéndose en un rostro familiar para los televidentes.

José Andrada es recordado por sus icónicas escenas en Los Simuladores

Sin embargo, fue su participación en Los simuladores la que lo inmortalizó en la memoria colectiva. En una escena junto a Martín Seefeld, en la que encarnó a un empresario mexicano, soltó una frase que quedó grabada en el inconsciente popular: “¿No hay un piquito para mí?”. Esa línea trascendió la ficción y se transformó en un guiño cómplice repetido en cenas familiares, reuniones de amigos y hasta en redes sociales, lo que le consolidó su lugar en la cultura televisiva argentina.

“¿No hay un piquito para mí?”: la línea más recordada de José Andrada en Los Simuladores

La Asociación Argentina de Actores confirmó la noticia de su muerte y lo despidió con un sentido mensaje a través de su cuenta oficial en X: “Con profundo pesar despedimos al actor José Andrada. Desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión. En 2010 recibió el Premio Podestá en reconocimiento a su trayectoria. Acompañamos en este momento a sus familiares, amistades y colegas”.

La noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores (Captura: X @actoresprensa)

Su gran trayectoria

José Manuel Andrada Márquez, nacido el 20 de julio de 1938 en la Ciudad de Buenos Aires, encontró su vocación en las artes escénicas a comienzos de la década del ’70. Sus primeros pasos los dio en el teatro independiente, un espacio donde fue moldeando su identidad artística y ganándose un lugar dentro de la escena porteña. En esos tiempos protagonizó obras como La batalla de José Luna y Lejos de aquí, entre muchas otras.

Con el tiempo, su talento trascendió el teatro y se proyectó tanto en la televisión como en el cine. En la pantalla chica se lo vio en recordadas producciones como Campeones de la vida, Padre Coraje, Costumbres Argentinas, Son amores, Soy Gitano y Ricos y Famosos, donde aportó su versatilidad en distintos papeles. En el cine, en tanto, dejó su huella participando en clásicos como Esperando la carroza y La noche de los lápices, además de integrar el elenco de películas como Pobre mariposa, Johnny Tolengo, Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, Después de la tormenta y La ciudad oculta.

Como era de esperarse, la noticia de su muerte no pasó desapercibida entre los usuarios en redes sociales, que lo despidieron con mensajes cargados de afecto y nostalgia. Muchos lo recordaron citando algunas de sus escenas más icónicas, especialmente aquella que quedó grabada en la memoria popular. “Un piquito al cielo”; “Que descanse en paz” y “Nos dio una de las mejores escenas”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas que reflejan el cariño y la huella que José Andrada dejó en el público.