Mark Hamill, el actor que el dio vida a Luke Skywalker, contó un secreto desconocido de la filmación de Star Wars

Mark Hamill, reconocido por protagonizar el personaje de Luke Skywalker en Star Wars, reveló qué parte del guion pidió sacar en la película Episodio IV: Una nueva esperanza, la cual se estrenó en el año 1977 y fue dirigida por George Lucas.

Al ser una producción emblemática que se vio en todo el mundo y catapultó a la fama tanto al elenco actoral como al equipo de producción, Hamill reveló uno de los secretos del rodaje de este film estrenado en 1977 que revolucionó el género de ciencia ficción.

Mark Hamill contó cuál fue la escena que se eliminó de Star Wars Corbis Historical

En diálogo con Johnny Carson en el programa The Tonight Show, emitido en el mismo año del estreno del Episodio IV de Star Wars, el actor contó el intercambio que tuvo con George Lucas a raíz de la complejidad de una parte del guion que lo llevaba a articular una frase muy larga, que, para él, no tenía sentido.

“A veces sueño con esta frase. Harrison Ford -Han Solo- decía: ‘Mira, chico, cumplí mi parte del trato. Cuando llegue a un asteroide, tú, el viejo y los droides se bajan’”, comenzó Hamill sobre el diálogo que daba pie a su frase: "‘Pero no podemos retroceder, el miedo es su mayor defensa, dudo que la seguridad real allí sea mayor que la que había en Aquilae o Sullust y lo que hay es muy probablemente que esté dirigido a un asalto a gran escala’“.

La anécdota de Mark Hamill sobre una parte del guion que se eliminó en Star Wars

De manera irónica, el actor relató la frase hasta quedarse sin aire, en una muestra cabal de que era un despropósito por parte del productor. “Y yo pensaba, ¿quién habla así, George? O sea, esto no es justo porque, ya sabes, somos nosotros los que vamos a recibir las críticas que nos hagan”, subrayó.

Tras argumentar su descontento, esa parte del guion se eliminó y solamente quedó en la memoria de quienes participaron en el set de esta icónica película que a 47 años de su estreno todavía trae a la memoria divertidas anécdotas.

Ahora, en una reciente entrevista con el sitio The Hollywood Reporter, el actor, de extenso bagaje en la industria cinematográfica, se refirió a si existió alguna escena que, por decisión de los productores, se borró y a él le hubiese gustado que salga a la luz. En su respuesta lo negó, pero recordó aquel diálogo nuevamente y contó que todavía lo recuerda.

George Lucas junto a Mark Hamill en la filmación de Star Wars

“Había una línea en la prueba de pantalla. Gracias a Dios la cortaron y nunca la he olvidado. Puedo hacerlo ahora mismo”, deslizó el actor sobre la escena ficticia que involucraba a él y a Harrison Ford.

Y, en esa misma línea, realizó una sutil crítica hacia George Lucas, quien comandó esta saga de películas que hasta el día de hoy siguen en el imaginario colectivo. “George no es un director de actores en el sentido de que no quiere saber nada de trasfondos, motivaciones ni nada de eso. Eligió actores tan cercanos a lo que él quiere que no va a tener que hacer mucho de eso; Harrison es infinitamente relajado y tranquilo desde el momento en que entra en la sala”, cerró.