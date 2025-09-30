El guiño de Fede Bal a su padre y a Los Simuladores tras ganar el Martín Fierro

Durante la jornada del lunes se celebró una nueva entrega de los premios Martín Fierro, el evento que reúne a lo más destacado de la televisión argentina y reconoce a los programas y profesionales que sobresalieron durante el último año. Uno de los momentos más impactantes de la noche estuvo protagonizado por Fede Bal, quien subió al escenario junto a su equipo de Resto del Mundo (eltrece) para recibir uno de los galardones más esperados. Lo que parecía un instante de premiación más se transformó en un guiño inesperado y cargado de emoción a su papá, Santiago, que hizo vibrar a todo el salón y, minutos después, se volvió tendencia en las redes sociales.

“Muchas gracias, somos muy felices de hacer televisión, de hacer este programa hace muchos años. Gracias a eltrece, que es nuestra casa. A todos los argentinos que encontramos por el mundo, que siempre tienen ganas de volver a la Argentina, que es el mejor país del mundo”, comenzó diciendo.

Fede Bal recordó a su papá con un gesto a Los Simuladores

De todas formas, la emoción no terminó ahí. Cuando todo parecía cerrar entre aplausos, Federico Bal levantó la estatuilla en una mano y, con la otra, prendió un encendedor. “Y por último, quiero agradecer a unas personas que yo creo ellos saben en este momento a quienes me refiero”, anunció. En ese instante, el salón quedó en silencio absoluto, mientras quedaba en claro su gesto cargado de simbolismo y emoción a su papá.

El gesto de Santiago Bal en Los Simuladores que fue replicado por Fede Bal en los Martín Fierro

Las reacciones en las redes al emotivo homenaje

Como era de esperarse, la imagen no tardó en viralizarse en redes sociales y los fans de Los Simuladores identificaron de inmediato el homenaje al capítulo 9 de la primera temporada, El último héroe, donde Santiago Bal interpreta a Rubén Bértora, conductor de televisión.

El gesto generó todo tipo de reacciones, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados y recordados de la noche. “Fede Bal acaba de hacer cine en vivo. Uno no es de fierro...”, “No la había captado brillante homenaje al padre” y “Es un crack”, fueron solo algunos de los mensajes más destacados.