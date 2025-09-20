Murió Julio Frade, el último representante de la generación dorada del humor uruguayo

Julio Frade, músico, concertista y actor, murió este viernes a la edad de 81 años, según confirmaron sus allegados. “Se fue en paz”, añadieron. El artista había atravesado por dificultades de salud desde abril pasado, una situación que lo llevó a tomar la decisión de dejar su programa radial Frade con permiso, la última actividad de comunicación que mantenía.

La despedida del artista ex Decalegrón y Telecataplúm se realiza este sábado entre las 9 y las 13 en la empresa Martinelli. El sepelio será en el Cementerio del Buceo, de acuerdo a la información divulgada por la familia.

En redes sociales, la cuenta Placas TV Uruguay dio la noticia y lamentó la partida del artista, y otros comunicadores se plegaron a los condolencias, además de destacar su figura. Javier Máximo Goñi, Alejandro Figueredo, Sergio Gorzy, Jaime Clara, Ana Laura Román fueron algunos de los que se expresaron a través de X.

El equipo de @Hora25Radio envía un cálido abrazo a familiares y amigos. La cultura rioplatense pierde a un hijo especial y polifacético. Mucha paz ! https://t.co/jYV73LS0dV — Javier Máximo Goñi (@javiermaximo56) September 20, 2025

En agosto pasado, Frade dejó oficialmente su programa radial Frade con permiso, que mantuvo por 40 años en las radios Carve, Oriental y más recientemente, en Clarín. Sus colaboradores Roberto Riolfo e Ivanna Vázquez mantienen el espacio y la impronta con el programa Con su permiso, en las tardes de Radio Clarín.

Hoy se fue el último grande, QEPD Julio querido. pic.twitter.com/bvlOPtCrLD — Ana Laura Román (@AnaLauraRoman) September 20, 2025

Si bien Frade había comenzado el nuevo ciclo 2025 con gran entusiasmo, un cuadro de infección urinaria lo llevó a la internación en los meses de abril y mayo. Recibió el alta pero las semanas de estadía hospitalaria lo habían debilitado; además requirió de fisioterapia y de otros cuidados especiales.

En medio de ese proceso y junto a allegados y familiares, resolvió poner punto final a su carrera de más de 60 años en los medios para iniciar la jubilación. Recientemente estuvo ingresado en una residencia para mayores.

Falleció Julio Frade.

Un hombre fundamental en la historia de la música y del humor nacional.

Desde #placastvuruguay recordamos el momento en que nos contó cómo empezó en Telecataplum. pic.twitter.com/wqWcjM5d54 — Placas TV Uruguay (@placastvuruguay) September 20, 2025

La carrera del músico y actor Julio Frade

Julio Frade inició su carrera profesional muy temprano. Estudió piano y solfeo desde la infancia y en su adolescencia fue becado para continuar su formación musical en Estados Unidos. De regreso a Uruguay, destacó como integrante de la banda de jazz Chicago Stompers.

A los 18 años, se presentó ante los hermanos Daniel y Jorge Sheck (“Los Lobizones”, creadores de Telecataplúm) y les propuso sumarse al programa vinculando el humor con la música. Tras una prueba, ingresó en el elenco.

Julio Frade y Enrique Almada en "El Chicho". Foto: Archivo El País Uruguay

Cuando se produjo la recordada división en el elenco de Telecataplúm, Frade fue el único que continuó trabajando para ambos equipos como músico. En la actuación, sin embargo, comenzó a hacer más apariciones en junto a Ricardo Espalter, Enrique Almada, Andrés Redondo, Berugo Carámbula y Eduardo D’Angelo en Buenos Aires con los programas Jaujarana, Comicolor, Hiperhumor, entre otros.

A finales de los 70, integró el elenco fundador de Decalegrón, que permaneció en la pantalla casi 25 años hasta su final en 2001. También escribió páginas en la historia de los programas infantiles al ser parte del ciclo Casquito y Cascote, en Canal 4, junto a Eduardo D’Angelo. Allí creó su popular personaje Abelardito o Siempre listo.

Julio Frade. Foto: Archivo El País Uruguay

Adrianita (de las hermanas Rivarola), El Chicho, El Buda o el parroquiano ilustrado en el bar de Decalegrón fueron algunos de sus personajes más recordados del programa de Canal 10. Con la partida de Frade, el humor uruguayo pierde al último representante de una generación dorada de la comedia en televisión del Río de la Plata.

En paralelo a la televisión, continuó con su carrera musical, al frente de diferentes orquestas y como destacado pianista. En setiembre de 2024 hizo su última presentación musical, con el concierto 80 pirulos, donde repasó su prolífica carrera sobre los escenarios.

Julio Frade en "Los 8 escalones" de Canal 4, en 2021. Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais Uruguay

Identificado con el Partido Nacional, fue director de Canal 5 en los años 90. En TV, su último trabajo fue como uno de los panelistas de Los 8 escalones, en Canal 4.

Se casó dos veces y fue padre de dos hijas de su primer matrimonio.