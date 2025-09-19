CÓRDOBA.- El presidente Javier Milei afirmó: “Ojo que no fue tan malo el resultado que sacamos en Buenos Aires, el 34% de los votos. Nunca una fuerza liberal sacó eso. (María Eugenia) Vidal ganó con 37%. Siempre fue un bastión del peronismo; desdoblaron para separar lo nacional de lo provincial. Hay que saber matizar y mirar los números. Hay una parte del electorado que decidió a no ir a votar, habrá que seducirlos”.

Sostuvo que “seguramente después de octubre” empieza lo mejor. Reiteró que es el “torpedeo” político lo que genera volatilidad en los mercados.

En una entrevista con Cadena 3 insistió en que está “tranquilo” respecto de las denuncias de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Somos un gobierno de gente honesta: no vinimos por el oro, vinimos por el bronce”, definió sin dar más precisiones ni referencias.

“Al frente no hay personas que quieren construir al país, le quieren prender fuego”, afirmó en una entrevista periodística. Aseguró “estamos en muchas mesas de diálogo con los gobernadores” para encarar las reformas en diciembre, con el nuevo Congreso.

El Presidente realiza una visita electoral a Córdoba, distrito donde los libertarios tienen expectativas de sacar un muy buen resultado.

Sobre la asistencia a los discapacitados, aseguró: “No le hemos quitado la asistencia a nadie que la necesite; no me voy a dejar psicopatear por el partido del Estado”.

“Hay 12 millones de personas que llegan a fin de mes mejor que lo que lo hacían antes y 6 millones que comen mejor porque salieron de la indigencia -describió-. Todavía queda un tercio de los argentinos en la pobreza, queda mucho por hacer”.

Como parte de la “autocrítica” que dijo que haría la noche de la derrota en Buenos Aires, Milei ennumeró su papel “al frente” de la campaña, la Mesa Federal y un cambio en la estrategia de comunicación.

En una segunda entrevista que dio a La Voz, siempre acompañado del primer candidato a diputado Gonzalo Roca, Milei subrayó que arranca la campaña electoral con la consigna de pedirle a los argentinos que “no aflojen, que el país se pinte de violeta”.

Ante la pregunta de qué pasaría si no logra esa victoria, volvió sobre la idea de que los argentinos “están viendo lo peor del Partido del Estado, así que confío en que haremos una gran elección y tendremos más fuerza legislativa para las reformas”.

Respecto de si la Argentina está entrando en recesión, Milei volvió sobre la idea de que “el continuo torpedeo del Partido del Estado” hizo elevar el riesgo país y generar una “discoordinación en la economía” que “hizo que se desacelere” la actividad.