Murió la cantante cubana Suylén, hija de Pablo Milanés

Suylén Milanés Benet, una de las hijas del cantautor cubano Pablo Milanés, murió este domingo luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), según informó la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), la casa discográfica de ese país.

Cantante al igual que su padre, y también promotora artística, Suylén tenía 50 años y estuvo hospitalizada desde el jueves pasado en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana, según consignó el diario cubano Granma.

Suylén Milanés murió a los 50 años a raíz de un ACV (Foto: Instagram)

“Con profundo pesar conocimos hoy la muerte de Suylén Milanés, destacada intérprete y productora musical. Fundadora del Festival Eyeife y amiga de la EGREM”, señaló la entidad a través de Twitter. “Le decimos adiós a esta mujer apasionada, emprendedora y talentosa. Mucha luz para su alma”, agregó.

El mensaje de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales por la muerte de Suylén Milanés (Foto: Twitter)

La hija de Pablo Milanés y Yolanda Benet comenzó su carrera musical a principios de la década del 90, como cantante de la agrupación Monte de espuma. Luego dio sus primeros pasos como solista y más tarde fundó el Festival Internacional de música electrónica Eyeife, que se lleva a cabo anualmente en el Parque Almendares de La Habana. A su vez, se desempeñaba como directora ejecutiva de la institución cultural PM Records.

En la cuenta de Instagram oficial del festival, publicaron un sentido mensaje para su creadora: “Has sido, eres y serás el alma de Eyeife y nuestra luz. Y aunque no existan palabras para expresar el dolor, el vacío y la pena que tu partida nos deja, tu recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones y todo cuanto hagamos será en tu memoria. Gracias por tanto. Descansa en paz querida Suylén”.

Suylén Milanés fundó el Festival Internacional de música electrónica Eyeife (Foto: Instagram)

Suylén era además una férrea defensora de la cultura nacional de su país y de los cantos yoruba, y también lideraba la agrupación feminista y artística Somos, que se proponía luchar por el empoderamiento de la mujer en Cuba desde el punto de vista de la industria musical.

Hace algunos años, la mujer interpretó junto a su padre uno de los temas clásicos del repertorio de Milanés, “Yolanda”, la canción que lleva el nombre de la madre de Suylén y que el histórico trovador cubano editó como sencillo en 1970. Sin embargo, se incluyó también en otros álbumes de larga duración del autor e incluso cuenta con una versión junto a otro músico icónico de Cuba, Silvio Rodríguez.

Pablo y Suylén Milanés - "Yolanda"

“Yolanda” es una balada que Milanés escribió pensando en su pareja de aquel entonces, Yolanda Benet, con quien estuvo casado por seis años. Cuando compuso la canción, la mujer, actriz de profesión, estaba embarazada de Suylén.

Según cuenta la leyenda, una tarde, mientras su esposa alimentaba a la bebé recién nacida, Pablo llegó a su casa luego de una de sus tantas giras, agarró una guitarra y le cantó por primera vez la canción. Lo que no sabían en ese momento es que se iba a convertir en uno de los temas más importantes de su carrera, junto a “Yo me quedo”, “Amo a esta isla”, “El breve espacio en que no estás”, “Para vivir” y “Cuánto gané, cuánto perdí”.