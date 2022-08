Christina Ricci y una curiosa anécdota con Johnny Depp: “Cuando era chica, me explicó qué era la homosexualidad”

La actriz Christina Ricci está atravesando un gran momento profesional. A sus 42 años, aspira a un premio Emmy por su aclamada actuación en la ficción de Paramount+, Yellowjackets. Por lo tanto, se encuentra en plena gira promocional de la ficción que ya tiene una segunda temporada confirmada.

En diálogo con Andy Cohen para su programa de SiriusXM, la actriz recordó una anécdota con Johnny Depp de 1989, cuando ella tenía nueve años y estaba filmando el clásico Mi madre es una sirena, junto a Cher y Winona Ryder , entonces novia del actor.

“Algo estaba pasando en el set, una persona no estaba siendo muy amable con otra y ellos [Johnny y Winona] estaban diciendo: ‘Oh, pero él puede ser homofóbico’. Yo les dije que no entendía qué significaba eso. Estaba en el motorhome de Winona y ella me dijo: ‘No sé cómo explicarte esto’, y me pasó el teléfono para hablar con Johnny y él me explicó entonces qué era la homosexualidad ”, relató Ricci.

Christina Ricci y Johnny Depp en La leyenda del jinete sin cabeza

La actriz remarcó que el actor fue muy directo en sus palabras, muy simple en su forma de aludir a aquello que Ricci no comprendía: “Él me dijo: ‘Es cuando un hombre quiere tener relaciones con un hombre y una mujer quiere tenerlas con otra mujer’, y yo lo entendí”.

Los actores se reencontraron años más tarde en el rodaje de Pánico y locura en Las Vegas (1998) de Terry Gilliam, y más de una década después en La leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. Su último trabajo juntos fue en el 2000 en el largometraje de Sally Potter, The Man Who Cried.

De una relación que la traumó a encontrar el amor con su peluquero

James Heerdegen, y el matrimonio que se convirtió en una pesadilla GROSBY GROUP - LA NACION

En 2020, la vida privada de la actriz se volvió pública cuando denunció por violencia a su entonces marido, James Heerdegen. Ricci lo conoció en el set de la serie Pan Am que ella protagonizaba y para la que él trabajaba en el área técnica. De inmediato, se enamoraron, se casaron en 2013, y tuvieron un hijo, Freddie, al año siguiente.

“El matrimonio te muestra tus fallas y cómo logras lidiar con las cosas. Por otro lado, tener un hijo te obliga a crecer a la velocidad de la luz. Siento que soy una persona completamente diferente de lo que era antes de ser mamá. Como cuando era chica era muy elogiada por mi trabajo, eso me hizo ser un poco inmadura, hasta que, al cumplir los 35 años, advertí que no tenían nada de especial esos gestos de inmadurez”, contaba por entonces. “Un día tomé el control de mi vida y me dije a mí misma que iba a moldear mis experiencias; afortunadamente, los errores que cometí no quedaron registrados porque por entonces no existían las redes sociales”, añadía.

Christina Ricci, una mujer que atravesó muchas tormentas GROSBY GROUP - LA NACION

Lamentablemente, la felicidad de Ricci se vio empañada cuando trascendió que había sufrido un episodio de violencia doméstica el 25 de junio de 2020. Ese día, la actriz llamó al 911 y pidió una orden de restricción de emergencia contra Heerdegen, que le fue otorgada inmediatamente. Cuando recibió a la policía en su casa de Woodland Hills, contó que en una discusión su marido se puso violento, le escupió su rostro y la agredió verbalmente. El portal The Blast divulgó que Ricci le dijo a los investigadores que estaba con mucho miedo por su “integridad física”.

El informe de la policía indicaba que aunque Christina no tenía lesiones físicas, sí podía presentar cargos contra su esposo por haber escupido su rostro. A la semana, Ricci ya tenía un abogado, que la ayudó a realizar con celeridad los trámites de divorcio, mientras la investigación por agresión siguió su curso y ella pudo reconstruir su vida.

Si bien no se mostraba esperanzada de volver a enamorarse, en octubre de 2021 pasó por el altar con su peluquero Mark Hampton , con quien tuvo una hija en diciembre.

La propia Ricci hizo evidente su relación con Hampton en julio de ese mismo año cuando, con motivo del cumpleaños del peluquero, publicó una foto de su pareja Instagram y lo definió como su “persona favorita” y “portador de todas las cosas felices, mágicas y buenas”. Apenas un mes después, la actriz volvía a lanzar una noticia que confirmaba que la relación entre ambos iba en serio, anunciando que esperaba un bebé y compartiendo con sus seguidores de Instagram la ecografía.