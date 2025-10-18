Murió Mariano Castro, hermano gemelo del periodista Juan Castro

Mariano Castro, hermano gemelo del periodista, locutor y productor Juan Castro, murió este viernes a los 54 años, según confirmó Ángel de Brito a través de su cuenta de X.

El conductor de LAM (América TV) contó que padecía cáncer de pulmón. Pero aún no se conocieron detalles de las causas de su muerte.

Él también tuvo su paso por los medios y se dedicó al periodismo, pero mantuvo un perfil más bajo que Juan.

Era padre de León, fruto de la relación con la actriz Mey Scápola, hija de Mercedes Morán.

Su hermano, Juan Castro, murió en 2004, a los 33 años, luego de caer desde el balcón del departamento que habitaba en el barrio de Palermo.

Noticia en desarrollo