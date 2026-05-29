El duro relato de Paula Chaves sobre la pérdida de un embarazo

Durante la emisión de Tapados de laburo (OLGA), mientras debatían sobre un video que Stephanie Demner subió a su cuenta de Instagram donde contaba indignada que una ecografista filtró a la prensa -más precisamente a Ángel de Brito- que está otra vez embarazada, Paula Chaves sorprendió al hacer una revelación personal.

Al escuchar esto, la modelo -madre de Olivia, Baltazar y Filipa, fruto de su relación con Pedro Alfonso- relató: “A mí también me pasó. Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí. Lo había perdido y tenía que seguir yendo a trabajar con panza, cuando yo sabía que lo que tenía adentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. Un horror”.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus tres hijos, Olivia, Filipa y Baltazar (Foto: Instagram @chavespauok)

En esa misma línea, continuó: “Está este mito de que no tenemos que contar el embarazo hasta los tres meses porque nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad. Vos lo perdés, estás hecha mie*** llorando y estás sola tratando de tapar y no exponer tu dolor”.

Después de su relato, en el estudio reflexionaron sobre que con el paso del tiempo se “generó una cuestión ética” dentro del periodismo de espectáculo, porque en los años ‘90 era una gran “carnicería” cuando contaban este tipo de noticias de la vida de los famosos.

Paula Chaves contó un episodio que le pasó años atrás cuando la prensa filtró la noticia de un embarazo (Foto: Captura de video)

Al escuchar esto, la modelo retomó la palabra y acotó: “La primicia del embarazo era como lo más candente del mundo del espectáculo y nadie se ponía a pensar. Ángel de Brito muchas veces guarda estos secretos, y yo creo que el periodismo fue cambiando y de un tiempo hasta ahora se empezó a preservar la noticia para que la den los familiares, pero, en este caso, la ecografista está violando su secreto profesional". Para cerrar el tema, dijo que ella lo que haría es exponer los datos de la mujer en redes: “Con foto y todo, no me importa nada”.