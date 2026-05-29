El duro relato de Paula Chaves sobre la pérdida de un embarazo
En el programa Tapados de laburo (OLGA), la modelo recordó cómo atravesó ese difícil momento de su vida y reflexionó sobre cómo se maneja el mundo del espectáculo ante esas noticias
- 2 minutos de lectura'
Durante la emisión de Tapados de laburo (OLGA), mientras debatían sobre un video que Stephanie Demner subió a su cuenta de Instagram donde contaba indignada que una ecografista filtró a la prensa -más precisamente a Ángel de Brito- que está otra vez embarazada, Paula Chaves sorprendió al hacer una revelación personal.
Al escuchar esto, la modelo -madre de Olivia, Baltazar y Filipa, fruto de su relación con Pedro Alfonso- relató: “A mí también me pasó. Antes de Baltazar me filtraron un embarazo y yo a la semana que me lo filtraron y que tuve que salir a blanquear todo, lo perdí. Lo había perdido y tenía que seguir yendo a trabajar con panza, cuando yo sabía que lo que tenía adentro ya no tenía vida y lo tenía que expulsar. Un horror”.
En esa misma línea, continuó: “Está este mito de que no tenemos que contar el embarazo hasta los tres meses porque nos obliga a las mujeres a vivir el duelo en soledad. Vos lo perdés, estás hecha mie*** llorando y estás sola tratando de tapar y no exponer tu dolor”.
Después de su relato, en el estudio reflexionaron sobre que con el paso del tiempo se “generó una cuestión ética” dentro del periodismo de espectáculo, porque en los años ‘90 era una gran “carnicería” cuando contaban este tipo de noticias de la vida de los famosos.
Al escuchar esto, la modelo retomó la palabra y acotó: “La primicia del embarazo era como lo más candente del mundo del espectáculo y nadie se ponía a pensar. Ángel de Brito muchas veces guarda estos secretos, y yo creo que el periodismo fue cambiando y de un tiempo hasta ahora se empezó a preservar la noticia para que la den los familiares, pero, en este caso, la ecografista está violando su secreto profesional". Para cerrar el tema, dijo que ella lo que haría es exponer los datos de la mujer en redes: “Con foto y todo, no me importa nada”.
Otras noticias de Celebridades
- 1
Murió el actor francés Pierre Deny, conocido por su trabajo de Emily in Paris
- 2
Difundieron el primer parte médico sobre la salud de Pata Villanueva
- 3
Las lágrimas de Xuxa por el homenaje sorpresa de su hija Sasha a su madre, que murió de Parkinson en 2018
- 4
Primavera Sound dio a conocer su programación día por día, con Gorillaz y The Strokes a la cabeza