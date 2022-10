Murió Silvana Suárez, la ex Miss Mundo de Argentina que vivió un tenso cruce con Mirtha Legrand en TV

escuchar

La ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez murió el viernes por la tarde, a los 64 años, en la localidad cordobesa de Nono.

Según detalló Cadena 3, la también exesposa de Julio Ramos, el otrora dueño de Ámbito Financiero -medio en el que ella trabajó-, vivía desde hace décadas en el Valle de Traslasierra y transitaba un cáncer de colon terminal.

Suárez se consagró en 1978 en el certamen internacional de belleza que se realizó en Londres, Inglaterra y fue la segunda argentina en recibir dicho reconocimiento después de Norma Cappagli, en 1960.

En 1999, protagonizó un tenso cruce con Mirtha Legrand durante una de sus “mesazas”, cuando se negó a responder las preguntas que la “diva de los almuerzos” le hizo respecto a su divorcio de Ramos, con quien estuvo 11 años casada.

Enojada por la situación, Suárez se levantó de la mesa y se fue. Frente a esa situación, “La Chiqui” le espetó “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”, una frase que rápidamente se volvería célebre entre los fanáticos de aquellos almuerzos televisados.

Su vida

Silvana Rosa Suárez Clarence nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1958. En su infancia practicó canto y, luego de 13 años de estudios, llegó a convertirse en profesora de música y directora de coro.

Una vez terminado el secundario, estudió Arquitectura durante dos años. Fue en ese momento que su madre la convenció de participar en el concurso Miss Sierras de Córdoba que promovía el diario Cotidiano. “Yo no quería ser modelo y, mucho menos, Miss Mundo. No era mi goal”, dijo en abril de 2021 a LA NACION.

“Mis padres eran de clase media, así que salir Miss Mundo me permitiría viajar. Por otra parte, aquí, a fines de 1978, había un gobierno militar y estar afuera era la libertad total, pero también era una libertad embromada porque era muy responsable y me había tomado muy en serio ese trabajo que jamás había hecho. Imaginate que empecé a trabajar de Miss Mundo viviendo en Londres. No era todo un viva la pepa, uno está representando al país, era mucho para una chica de 20″, agregó.

Suárez no recordaba con agrado esa experiencia dado que aquel triunfo la transformó en una “mujer objeto” que era destratada por otras modelos y cosificada por realizadores de cine, que le ofrecían papeles con la condición de aparecer con poca ropa en pantalla.

Julio Ramos, fundador de Ámbito Financiero

En 1988 se casó con el empresario periodístico Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia. Se divorció de él en 1999, en medio de fuertes acusaciones de maltrato contra el fundador de Ámbito Financiero. “Tuve situación de violencia de género con mi exmarido, a quien denuncié -reconoció-. En ese entonces nadie hablaba de esto y menos una persona conocida. Pero como él era muy poderoso, estaba lleno de amigos jueces… pero el agua llegó hasta acá, ya no se podía respirar”.

Suárez reconoció que debió hacer hipnosis, terapia y tratamientos alternativos para superar esos episodios. “Es la única manera, me parece a mí. Y también soltando, perdonando y comprendiendo que el otro hizo lo que pudo. Yo puedo decir ‘qué hijo de su madre de tal por cual’, pero él era una persona que estaba enferma”, afirmó.

Silvana Suarez REPRO TV

En este contexto, tuvo lugar el incómodo momento que vivió en Almorzando con Mirtha Legrand. “Mirtha tomó partido por Julio, porque era el poderoso. Olvidándose que yo, antes de Julio, había ido a su programa”, aseveró. Sobre su intempestiva salida del estudio, recordó: “Aquello fue espontáneo y, además, lo hice con mucha clase. Espontáneo y con clase”.

Tiempo después, ambas coincidieron en el hotel Alvear. No se saludaron.

En Nono, en una casa que ella misma diseñó, encontró la paz. Luego de estudiar distintas terapias, asistió a la Escuela de Sanación Profunda de Cristina Hyland. “Soy feliz. Con mis perros Norman y Sam, el gato Love, los amigos y rituales familiares muy amorosos. Leo, miro poca tele. Mucho más series que noticieros. Igual el periodismo me tira y me mantengo informada. Trabajé diez años en Ámbito Financiero. Ahí aprendí que todo es muy subjetivo. Por eso no me caso con nadie ni tomo partido por nada”, admitía el año pasado.

Silvana Suarez Gentileza Silvana Surez - Archivo

“Da mucho miedo cambiar -señaló-. Pero es lo que elegí, me siento mas honesta conmigo y con los demás. No es fácil de gestionar, hay períodos oscuros porque te vas metiendo para adentro. Sin embargo, es la única manera para que algo cambie el mundo. Si uno no cambia, el mundo no cambia”.

