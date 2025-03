Murió un querido actor de Harry Potter a los 63 años: “Una noticia muy triste”

El mundo del espectáculo no sale de su asombro: el actor Simon Fisher-Becker murió a los 63 años y dejó un hueco en el corazón de los fanáticos. Su fallecimiento lo confirmó su representante Kim Barry, de Jaffrey Management, en un comunicado público este lunes. El artista, que había interpretado al fantasma de Hufflepuff en Harry Potter y la piedra filosofal, falleció en Reino Unido, donde vivía. De inmediato se replicaron diferentes mensajes en las redes sociales que recordaron sus actuaciones en diferentes series y películas británicas.

Además del famoso film de magia, donde Fisher-Becker interpretó al Fraile Gordo, también trabajó en Doctor Who. Incluso integró el elenco de Los Miserables (2012) como Amo de la Casa, cinematografía que ganó un Oscar en ese entonces. Además, participó en otras ficciones, como One Foot in the Grave, The Bill, Doctors, Love Soup, Getting On y Afterlife.

El comunicado de la representante de Simon que confirmó su muerte (Fuente: Facebook/Kathleen Barry)

“Hoy no solo perdí a un cliente, sino a un amigo personal muy cercano de 15 años. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Moldovar en la serie de la BBC Doctor Who”, expresó Barry y agregó: “Simon también era escritor, narrador de historias y un gran orador. Me ayudó muchísimo y era amable, atento y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinos y sobrinas y a su legión de fans”.

Simon interpretó al fantasma de Hufflepuff en Harry Potter (Fuente: Warner Bros)

Además de ese comunicado, su esposo Tony Dugdale se hizo eco de la noticia y posteó un mensaje en su cuenta de Facebook. “Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde falleció Simon. Mantendré esta cuenta abierta durante un tiempo. No estoy seguro de si volveré a publicar. Gracias”.

Según los medios de comunicación británicos, el intérprete era muy querido por el público inglés. Es por ello que los fans de Fisher-Becker decidieron despedirlo en la sección de comentarios del posteo que hizo su representante.

Simon como el Fraile Gordo en Harry Potter y la piedra filosofal (Fuente: Warner Bros)

“Me entristece mucho escuchar esta noticia. Simon siempre fue increíble en todo lo que hizo. ¡Perdimos una luz brillante! “; “Es muy triste enterarnos del fallecimiento de Simon Fisher-Becker, también conocido como Dorium Maldovar en Doctor Who. Mis condolencias para la familia y amigos. Lo extrañaremos” y “De ninguna manera, es una pena. Solía ​​enviarle mensajes por Facebook y siempre era un placer hablar con él. Me envió un autógrafo hace un tiempo y siempre me deseaba un feliz cumpleaños todos los años. Lo voy a extrañar”, fueron algunos mensajes al respecto.

Simon como Dorium Maldovar en Doctor Who (Fuente: BBC)

Al igual que su representante, una de las productoras británicas que trabajó con él en el pasado, Rocking Horse Media, lamentó su muerte. “Quedamos devastados al enterarnos anoche de la pérdida de nuestro amigo y colaborador, Simon Fisher-Becker. Fue un honor que interpretara a Jasper Henry en el piloto de televisión de nuestra comedia dramática sobre residencias de ancianos, Henry House; en la que hemos tenido la suerte de atraer a muchos ‘nombres’ famosos para que formen parte”.

Y concluyó: “Sin embargo, nunca olvidaremos que no solo fue el primer ‘nombre’ que tuvimos la suerte de elegir, sino que fue su guía y apoyo lo que nos permitió elegir a varias de nuestras otras estrellas. Gracias, Simon”.