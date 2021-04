Murió Walter Olkewicz, actor de Twin Peaks

Walter Olkewicz murió este martes a los 72 años en su casa de Reseda, Los Ángeles. El actor era conocido por su trabajo en la serie de los 90´, Twin Peaks, cuando interpretó al camarero y crupier Jacques Renault.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hijo a The Hollywood Reporter. Durante los últimos 20 años, Olkewicz tuvo graves problemas de salud y una serie de cirugías de rodilla que le causaron infecciones y lo llevaron a estar postrado en la cama. Debido a las dificultades médicas, debió tomar un descanso de la actuación.

Walter Olkewicz y David Lynch, el creador de Twin Peaks Instagram

Olkewicz había nacido el 14 de mayo de 1948 en Bayonne, Nueva Jersey, y antes de hacer su debut en la pantalla con Futureworld (1976) estudió en la Universidad Estatal de Colorado.

Entre sus primeros trabajos en la televisión, Olkewicz trabajó en The Last Resort, de Gary David Goldberg, entre 1979 y 1980; actuó junto a Jeff Conaway en Wizards and Warriors en 1983; y con Lynda Carter y Loni Anderson en Partners in Crime en 1984; también interpretó a un personaje llamado Bubba en el programa de Dolly Parton, entre 1987 y 1988.

A su vez, actuó como Dougie Boudreau, un compañero de trabajo del personaje de Brett Butler en la refinería de petróleo local de Missouri, en las primeras cuatro temporadas (1993-96) de la comedia Grace Under Fire. Asimismo, participó en un episodio de 1996 de Seinfeld, dando vida a Nick, el “hombre del cable”.

También actuó como Tiny McGee en Who’s the Boss de ABC y como Walter Plimp en Night Court. A su vez, tuvo participaciones en episodios de The Rockford Files, Taxi, Barney Miller, Cheers, Newhart, Falcon Crest, ER, Family Ties, Married With Children, Moonlighting, LA Law, Murder, She Wrote, Dharma & Greg y Brooklyn Bridge y en la miniserie de 1982 The Blue and the Grey.

En la pantalla grande interpretó al soldado Hinshaw en la película 1941 de Steven Spielberg, y luego apareció en otros films como Making the Grade (1984), The Big Picture de Christopher Guest (1989), Stuart Saves His Family (1995) y Par 6 (2002).

Uno de sus personajes más recordados fue cuando interpretó al abogado de la mafia Jerome “Romey” Clifford en The Client (1994).

Sin duda su performance más memorable fue cuando le dio vida al extraño canadiense Jacques, hermano de Jean y Bernie, en la primera temporada de Twin Peaks de 1990. Su personaje volvió a estar presente en 1992 con Twin Peaks: Fire Walk With Me y en 2014 con Twin Peaks: The Missing Pieces.

En 2017 regresó para el reinicio de Showtime. “Fue su primer papel en casi 15 años, y lo hizo todo desde detrás de una barra para cubrir el hecho de que no podía soportar”, relató su hijo.

LA NACION