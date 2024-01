escuchar

Mientras sus seguidores están a la espera de que salga su nuevo álbum, La lógica del escorpión, que ya está terminado, uno de los discos históricos de Charly García, Música del alma, fue reeditado.

El álbum, originalmente publicado en 1980, había sido grabado en vivo en el Luna Park en 1977, en el marco del Festival del amor, un concierto donde el artista reunió sus proyectos hasta ese momento: Sui Generis, Porsuigieco y La máquina de hacer pájaros, más una extensa lista de invitados.

Colaboraron en este disco, entre otros, León Gieco, Raúl Porchetto y David Lebón, con quien Charly García formaría luego Serú Girán.

Después del concierto en que se grabó el disco, García formó Serú Girán en Brasil

Música del alma es considerada la primera grabación solista de Charly García, aunque hay controversia al respecto. El autor de los dos tomos del libro Esta noche toca Charly. Un viaje por los recitales de Charly García, Roque Di Pietro, dijo al programa La Viola: “Definir este trabajo como el primer disco solista de Charly es por lo menos polémico, dado el carácter colectivo del álbum. Este LP es un souvenir del famoso Festival del Amor, que García, con la complicidad de Lebón, organizaron en noviembre de 1977 para juntar dinero y radicarse en Brasil, experiencia que desembocó en la fundación de Serú Girán”.

Para esta nueva edición, que se da en el marco de la recuperación del catálogo del sello Music Hall realizada por el Instituto Nacional de Música, el álbum fue remasterizado; está disponible en vinilo doble y en formato digital. El arte de la tapa de esta nueva mezcla estuvo a cargo de la artista plástica Renata Schussheim.

Qué decía Charly en 1977

“De ahora en adelante me voy a mover con toda la libertad del mundo, ya no necesito ganarme la vida haciendo shows; tengo una cuenta en el banco y las regalías de los discos, suficiente para vivir tranquilo, sin necesidad de hacer cosas que no me gusten”, le contó Charly García a la revista Pelo, en 1977.

Por otro lado, así describía el momento que estaba viviendo en otra entrevista de la época: “Para mí fue un buen año (1977) porque hice un long play muy lindo; pero lo más importante fue, sin duda, el festival en el Luna Park: fue mostrar el lado bueno de la música. Este año fue de transición para el rock nacional. Así como yo me voy, hay gente que va a hacer cosas nuevas y me parece que después de este año nada va a ser igual. Creo que se necesitan cosas y una mentalidad nueva”, describió en otra entrevista de la época.

Charly García junto a Fito Páez Instagram: fitopaezmusica

“¡No hay lógica! Es suerte”

En diciembre, el productor de García, José Palazzo, anunció en sus redes sociales que el artista había terminado su nuevo disco y le pedía a las disqueras que no se durmieran en lanzarlo.

“Vivó un hecho histórico, Charly dejó todo listo, su nuevo disco, todo terminado, festejamos con parte de su equipo y justo llegue para ese momento. Qué Charly García feliz que me tocó ver, vamos las disqueras no se duerman que este disco tiene que salir ya, órdenes del jefe”, escribió Palazzo.

La lógica del escorpión será el decimocuarto álbum de estudio de García. Han pasado cinco años desde su último LP, Random.

Según la revista Rolling Stone, el disco contará con versiones de clásicos del rock en inglés traducidos al castellano, además de reversionar algunos de sus viejos temas, inéditos de la época en la que vivió en la quinta de la familia Ortega en Luján.

Y aparentemente cuenta con la participación de colaboradores destacados en la escena musical, como Rosario Ortega, Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, además de los músicos chilenos Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería.

“La lógica del Escorpión es que… ¡no hay lógica! Es suerte”, dijo Charly en una entrevista atrás en 2021.

