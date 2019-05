El cantante, un fiel defensor de la imagen del fallecido Rey del Pop, dijo haber tenido una experiencia inapropiada con él Crédito: Archivo

Después del escándalo que se desató a raíz del estreno de Leaving Neverland, el documental de HBO donde dos hombres contaron con lujo de detalles los años de abuso que padecieron por parte de Michael Jackson cuando eran menores de edad, llegó un nuevo testimonio: el cantante Aaron Carter reveló que el ídolo del pop tuvo comportamientos inadecuados una vez con él, cuando eran amigos.

Si bien Carter se mostró molesto con las acusaciones que hicieron Wade Robson y James Safechuck en el documental, admitió que también vivió un momento extraño junto al intérprete de "Thriller", aunque prefirió no dio demasiada información al respecto.

"Cada uno tiene sus propias historias y cada uno tiene sus propias situaciones. De hecho, tengo mi propia experiencia con Michael, de lo que hablaré en el futuro", dijo sobre la amistad que mantuvo con el ídolo durante su adolescencia.

La actitud de Carter cambió con el correr de los días. ¿Porqué no hablaron cuando él estaba vivo? ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba siendo acusado de abuso sexual?", dijo en Twitter el hermano menor del integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter, ni bien se estrenó Leaving Neverland.

Sin embargo, el adelanto del reality show Marriage Boot Camp: Reality Stars Family Edition, del que Carter participa, da cuenta de un testimonio algo distinto: "Michael era realmente un buen tipo. Nunca hizo nada inapropiado conmigo. Excepto una vez. Hay una cosa que hizo que fue un poco inapropiada".

La relación entre Carter y Jackson empezó después de que el ídolo del pop lo invitara al rubio a participar de la canción benéfica "What More can I Give?", en el 2000. Por entonces, Aaron tenía 12 años e iniciaba su carrera como cantante.

Carter ha salido en defensa del cantante en más de una oportunidad. "Me acuerdo teniendo uno de los momentos de mi vida junto a Michael. Yo tenía 15 años, salía con él, me quedé en su casa, en su habitación. Es difícil para mí entender lo que se dice, cuando mi propia experiencia con él fue amable y hermosa", ha dicho en otra oportunidad.