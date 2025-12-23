Ángeles Balbiani habló sobre el empresario acusado de abusos: “Mi hijo estuvo expuesto”

La panelista y modelo Ángeles Balbiani reveló que su hijo compartía curso con el del empresario Marcelo Porcel, quien enfrenta denuncias por el presunto abuso sexual de al menos 11 alumnos del colegio Palermo Chico.

Además, expresó su conmoción y aseguró que su familia ya sabía del caso desde el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

“Mi hijo mayor terminó este año y fue todo el colegio con este chico. No estamos impresionados porque esto ya lo sabíamos hace bastante. No era un secreto a voces pero se sabía. Había cautela al respecto, de todas maneras empieza a impactar esto que avance la justicia y se empieza a hacer un poco de justicia. Es muy duro”, manifestó en diálogo con LN+.

Balbiani

Y añadió: “Mi hijo estuvo expuesto a esto. De solo pensar en todos los niños que pueden cruzarse con este tipo de personas, se me retuerce el estómago”, señaló, aliviada de que su hijo nunca llegara a concretar una relación de amistad estrecha ni se quedara a dormir en dicha propiedad.

“Me lo crucé mil veces en reunión de padres, chats de WhatsApp. Nunca tuve un diálogo profundo. La última vez que lo fui fue el año pasado”, expresó sobre su vínculo con Porcel.

Nueva denuncia por abuso

La hipótesis que se analiza ubica los hechos entre 2022 y 2024 y describe escenarios que incluyen un departamento del piso 26 de la Torre Le Parc –en la zona de Godoy Cruz y Cerviño, Palermo Chico–, otro frente a ese mismo edificio, propiedad de la madre de Porcel (ya fallecida), y una oficina del imputado situada en un emblemático edificio del barrio porteño de Retiro.

El expediente comenzó con el relato de seis compañeros del hijo del denunciado y, con el correr de los meses, se incrementó el número de personas que se presentaron ante la Justicia.

Marcelo Porcel Redes

El expediente este martes sumó una nueva denuncia. En paralelo, según explicaron los letrados querellantes, Porcel obtuvo autorización del juzgado de la causa, con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, para salir de la Argentina el 17 de este mes, para un viaje a Uruguay. El trámite se realizó ese mediodía y el imputado comunicó que permanecería en Punta del Este hasta el 5 de enero de 2026.

Asimismo, Porcel cambió de abogado. Su nuevo defensor es Roberto Rallín, quien litiga en algunas causas con Francisco Onetto, que fue abogado del presidente Javier Milei, candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza secundando a Carolina Píparo −designada hoy como directora en el Banco Nación− y defensor de Máximo Thomsen, uno de los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.