Abel Pintos: cómo es "Piedra libre", la canción de bienvenida para su hijo

"Piedra libre" habla de la futura paternidad de Abel Pintos; es tercer anticipo que el cantante hace de su próximo álbum

Muy pronto Abel Pintos se estrenará como padre, y lejos de dejar en la intimidad este hecho tan trascendente en la vida de una persona, decidió compartirlo con su público, de la manera como ha compartido todo con sus fans, desde que tiene 11 años: desde la canción.

Hoy presentó "Piedra libre", canción que le dedica a su hijo Agustín, que nacerá muy pronto. El tema es el tercer anticipo del disco que editará próximamente. Viene acompañado por un video que grabó a las órdenes de Agustina Tafet, la misma directora que realizó el vídeo del estreno anterior de Abel, "El Hechizo", junto a la cantante Beatriz Luengo.

"Piedra libre", la nueva canción de Abel Pintos 03:48

Video

Con una letra simple y bien directa el cantante pone en palabras sus sentimientos actuales.

"Ya no corro contra el viento. Ya no escapo más. Solo quiero estar despierto, ser un hombre libre y bueno. Toda mi ambición ahora es un día más para vivir. Para darte lo que tengo, para verte sonreír. Solo pienso en ti. Y en la libertad de abrazarte. Y ya no puedo esperar a que estés aquí. Tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo. Y ya no puedo esperar a tenerte aquí. Tengo miedo y lo admito. Pero no es mentir. Solo que no hablo de esto. Me lo guardo en un secreto. Y aunque ya se haya escrito, eres mi razón para vivir. Me volví un ladrón de versos. Piedra libre para mi".

Además, Abel está preparando un concierto en streaming (las entradas estarán disponibles en LivePassPlay), que también se podrá escuchar por radio, desde la 870 AM o a través de la web de Radio Nacional. Será el sábado 12, a las 21.

