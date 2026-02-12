Fiesta Nacional de la Vendimia 2026: grilla completa de los artistas que se presentan

La Fiesta Nacional de la Vendimia es un evento tradicional que se realiza de forma anual en la ciudad de Mendoza, con el objetivo de celebrar la culminación de la cosecha y brindar por el “vino nuevo”. Este festival transcurre en cuatro etapas: La Bendición de los Frutos, La Vía Blanca de las Reinas, El Carrusel y el Acto Central, que se lleva a cabo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Si bien el calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia comienza el domingo 1 de marzo de 2026 con la Bendición de los Frutos, puede decirse que la Fiesta de la Vendimia 2026 se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo. La Vía Blanca de las Reinas se realizará el viernes 7, mientras que El Carrusel y el Acto Central se realizarán el sábado 8. La repetición del Acto Central tendrá lugar el día domingo 9.

La Vendimia 2026 ya tiene sus artistas confirmados Gobierno de Mendoza

La grilla de la Vendimia 2026

Viernes 6 de marzo

La Vía Blanca de las Reinas es un desfile nocturno tradicional y masivo. Durante este evento, las reinas departamentales desfilan en carrozas alegóricas y lumínicas, las cuales se destacan por su iluminación, música y la representación de la cultura vitivinícola.

La Vía Blanca de las Reinas será la actividad que abrirá la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Gobierno de Mendoza

Para este día, todas las entradas serán libres y gratuitas para los interesados en asistir, sin importar nacionalidad o provincia de procedencia.

Sábado 7 de marzo

El Acto Central titulado “90 cosechas de una misma cepa” de la Fiesta Nacional de la Vendimia se celebrará en el Teatro Griego Frank Romero Day. También subirán los artistas mendocinos Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

El Acto Central se celebrará en el Teatro Griego Frank Romero Day Festivalear

En este caso, las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los precios estarán divididos entre los oriundos de Mendoza y el resto del mundo:

Mendocinos : Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000).

: Sector Malbec ($42.000), Sector Cabernet Sauvignon ($28.000), Sector Chardonnay ($21.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($35.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($28.000) y Sector Bonarda ($14.000). Extranjeros: Sector Malbec ($70.000), Sector Cabernet Sauvignon ($50.000), Sector Chardonnay ($45.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($63.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($50.000) y Sector Bonarda ($45.000).

Domingo 8 de marzo

Comenzará con la repetición del Acto Central y luego será turno de Luciano Pereyra, el gran invitado de la noche. También subirán los artistas mendocinos Las Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Luciano Pereyra será la figura de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el domingo 8 de marzo serán:

Mendocinos : Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000).

: Sector Malbec ($28.000), Sector Cabernet Sauvignon ($21.000), Sector Chardonnay ($14.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($28.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($21.000) y Sector Bonarda ($11.000). Extranjeros: Sector Malbec ($56.000), Sector Cabernet Sauvignon ($42.000), Sector Chardonnay ($39.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($49.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($42.000) y Sector Bonarda ($39.000).

Lunes 9 de marzo

La tercera fecha tendrá al “Chaqueño” Palavecino, La Re Pandilla, y La Banda de Carlitos con Euge Quevedo.

El Chaqueño Palavecino será la figura de la tercera noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el lunes 9 de marzo serán:

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

Martes 10 de marzo

Para el cierre de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, convocaron a Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Abel Pintos será la figura de la cuarta noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 Festivalear

Las entradas se podrán adquirir a través del portal Entradaweb y los valores para el martes 10 de marzo serán:

Sector Malbec ($65.000), Sector Cabernet Sauvignon ($55.000), Sector Chardonnay ($35.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($55.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($45.000) y Sector Bonarda ($35.000).

También está la opción de un abono para el lunes y martes:

Sector Malbec ($120.000), Sector Cabernet Sauvignon ($100.000), Sector Chardonnay ($60.000), Sector Tempranillo 2, 3 y 4 ($100.000), Sector Tempranillo 1 y 5 ($80.000) y Sector Bonarda ($60.000).

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 2 al domingo 8 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.