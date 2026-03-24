AC/DC en River: arrancó el show de la banda liderada por Angus Young

A diecisiete años de su última visita, el regreso de AC/DC a River activó ese territorio intangible donde el tiempo deja de ser lineal. A pesar de los cambios— las edades, las ausencias inevitables—, hay algo en AC/DC que escapa a la lógica del desgaste: un lenguaje directo, físico, casi primitivo, que en la Argentina encuentra un eco particular. Ya no se trata solamente de un show esperado, sino de una especie de pacto renovado entre la banda y un público que lo vive como propio, como si cada visita fuera una confirmación de identidad.

En ese cruce se arma la escena: los que estuvieron en los noventa y regresan para revalidar una experiencia fundacional; los que crecieron escuchando esas historias como si fueran mitología doméstica; y los que llegaron por primera vez, conscientes de estar frente a algo que no se repite. Todos, de algún modo, participan de lo mismo: una ceremonia donde las canciones funcionan menos como repertorio que como señales compartidas.

Show de AC/DC en el estadio de River Tadeo Bourbon

Entre memoria y presente está el verdadero sentido de la noche. Una forma viva del legado del rock que cada vez que pisa “la ciudad de la furia” pone en juego aquello que es difícil de definir pero fácil de sentir: la oportunidad de estar, por un rato, dentro de la historia.