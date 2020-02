Un video muestra el enojo de Adam Levine al descubrir que el show de Maroon 5 en Viña del Mar iba a ser televisado Crédito: Agencias

28 de febrero de 2020 • 14:33

En pocas semanas, Maroon 5 regresará al suelo argentino en el marco de su gira 2020. No obstante, antes de desembarcar en territorio local, la banda de Adam Levine se presentó anoche en el festival de Viña del Mar y las actitudes que tuvo el cantante no le gustaron para nada al público chileno, quienes los acusaron en las redes sociales por la "frialdad" del espectáculo. Además, al bajarse del escenario, la banda fue capturada insultando a los asistentes al show, a los que catalogó como "imbéciles", desatando la furia de todo Chile.

El show era uno de los más esperados de la noche en la Quinta Vergara, el regreso de una de las bandas más reconocibles de las últimas décadas. Tocaron todos sus hits, como "Moves Like Jagger", "She Will be Loved" y "Girls Like You", entre otros. Pero lo que más fuerte se sintió entre los asistentes fue el claro desgano de Levine al momento de cantar y bailar. Antes de salir a dar su recital, los músicos pidieron no tener interacciones con los presentadores del festival, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy, fueron muy estrictos con que su show iba a durar 60 minutos, llegaron tarde y se negaron a dar conferencias de prensa antes y después de su número.

A pesar de todos los pedidos del famoso exjuez de The Voice, parece que el enojo ocurrió por otra cosa: ellos no sabían que el festival es también transmitido en vivo. "Esto no es un concierto, es un programa de televisión", se escucha decir con enojo al líder de la banda al final de su concierto, según un video que pudo conseguir el programa televisivo Bienvenidos. Inmediatamente después, se puede ver a Levine diciendo que Viña es una "maldita ciudad" y aprovechó para insultar al público local.

Rápidamente los memes empezaron a inundar las redes sociales, y fueron muchos los que demostraron su disgusto por la actitud de la banda californiana. "En estos tiempos de división en Chile, nada nos había unido tanto como el odio a Adam Levine", espetó un usuario de Twitter. Otros aprovecharon a marcar comparaciones entre las presentaciones de la banda en Chile con otras en el extranjero: "Una imagen vale más que mil palabras. Aquí lo que esperábamos y lo que tuvimos: 'Moves like Jagger' en el Super Bowl contra su versión en el Festival de Viña".

Hoy la banda vuela a Santiago de Chile, la próxima parada de su gira, que los llevará a varias ciudades de Brasil y a Montevideo antes de desembarcar en Argentina, por primera vez en cuatro años: el 12 de marzo, Maroon 5 se presentará en el Campo Argentino de Polo. Las entradas están a la venta por All Access.