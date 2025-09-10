Alejandro Sanz confirmó su regreso a la Argentina: cuándo y dónde serán sus shows

Alejandro Sanz hizo vibrar a sus seguidores al anunciar que aterrizará nuevamente en nuestro país como parte de su gira latinoamérica ¿Y ahora qué?.

Con el recuerdo aún latente de sus últimos shows en la Argentina -que reunieron a más de 100 mil personas en mayo del 2023- el año que viene el cantante español hará delirar a sus seguidores locales una vez más y a lo grande, con un recital previsto para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba. Las entradas aún no están a la venta.

En este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio SONY MUSIC - SONY MUSIC

El nuevo show promete ser impactante: en este recorrido Sanz además de repasar grandes éxitos de su carrera musical como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”, interpretará lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo: ¿Y ahora qué?

En este disco, Sanz explora distintas sutilezas emocionales de la mano del single “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, y se destaca con novedosas propuestas y colaboraciones como las que cosechó en “Hoy no me siento bien” junto a Grupo Frontera, “El vino de tu boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercera canción juntos que ya alcanzó récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

Esta gira cuenta además con un nuevo montaje audiovisual que, junto con una puesta en escena muy personal, eleva la expectativa de los fanáticos.

Con una gran trayectoria a sus espaldas, Alejandro Sanz sigue pisando fuerte dentro de la escena hispanoamericana y se consagra como uno de los cantantes españoles más populares de ayer y de hoy.

Un camino de éxitos

Alejandro Sanz es un artista que lleva décadas de carrera. El músico de 56 años comenzó a trabajar a finales de los ochenta y su nombre pronto comenzó a ganar popularidad, primero en España y luego en el resto del mundo. Desde su debut en 1991 con Viviendo Deprisa hasta su último trabajo ¿Y ahora qué?, supo establecerse como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo. Con más de 25 millones de discos vendidos, todos sus álbumes han obtenido la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Como si esto fuera poco, y tras varios años en el negocio, es el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia (4 en total), a los que se le suman 25 Latin Grammy. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento a su carrera y a sus significativas contribuciones filantrópicas. Su foco no está solo puesto en la música y el cantante dejo ver su faceta de activista social en reiteradas oportunidades, siendo reconocido por su implicación con organizaciones no gubernamentales como Save The Children, Greenpeace, Juegaterapia o Médicos Sin Fronteras.

Otra de las facetas del artista es la de su activismo ecológico y se dejó ver participando activamente en numerosas acciones a favor del medioambiente: en 2013 lideró de la mano de Greenpeace la campaña “Salvar el Ártico” y en 2023 intervino en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) donde anunció la intención de estudiar y compensar la emisión de carbono en sus conciertos.

Alejandro Sanz fue elegido representante de Europa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión del clásico single de John Lennon “Imagine”. Además, el artista madrileño obtuvo su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood y fue designado Hijo Predilecto de Andalucía.