Ed Sheeran en el estadio Huracán: la fecha del show, precios y cómo sacar entradas

Ed Sheeran anunció su vuelta al país tras siete años de su último show. El cantante británico se presentará el 29 de noviembre en el Estadio Huracán de la ciudad de Buenos Aires. Además de tocar sus clásicos como “Shape of you”, “Thinking out loud” y “Team A”, presentará su nuevo álbum Play en el marco del LOOP Tour. El recital forma parte del último tramo de la gira latinoamericana, que concluirá el 5 de diciembre en Brasil. Estará acompañado por FINNEAS como telonero, conocido por ser hermano y compañero de composición de Billie Eilish.

El cantante comunicó la noticia a través de su cuenta de Instagram con un posteo con varias fotos. Además de mostrar su cambio de look al rasurarse la cabeza, también expresó su entusiasmo por tocar en América Latina. “Estoy muy emocionado de volver y tocar para ustedes allí, algunos de mis países y ciudades favoritas para dar conciertos, ha pasado demasiado tiempo”, escribió en el posteo.

Ed Sheeran anunció su vuelta a la Argentina con un cambio de look Instagram

El artista de 35 años, que es considerado uno de los compositores más exitosos de los últimos años, se presentó unas tres veces en nuestro país y logró afianzar un gran apoyo del público argentino. Sus primeros conciertos en territorio nacional fueron en el Luna Park en 2015 y en el Estadio Único de La Plata en 2017, donde fue ovacionado por 50.000 personas. La última vez que estuvo Sheeran en el país fue en 2019: en febrero de ese año se presentó en el Campo de Polo y cantó para 45.000 personas.

El precio de las entradas del show Ed Sheeran en el Estadio Huracán

Se dieron a conocer los precios de las entradas del show del autor de “Perfect” en su presentación en la Argentina:

Campo trasero: $125.000.

$125.000. Platea: $190.000.

$190.000. Platea media : $250.000.

: $250.000. Campo delantero derecho : $275.000.

: $275.000. Campo delantero izquierdo : $275.000.

: $275.000. Platea preferencial: $280.000.

Ed Sheeran en Argentina Índigo Press

Cabe recordar que los tickets pueden salir más caros porque se le suma el recargo del servicio de la ticketera.

Cómo comprar las entradas del show de Ed Sheeran en la Argentina

Los tickets se podrán adquirir de forma online a través del sitio Livepass. La preventa exclusiva para clientes del BBVA Francés abre este lunes 4 de mayo a las 12. Por otro lado, la venta general para el restos de los medios de pago comenzará el martes 5 de mayo al mediodía.

A continuación, el paso a paso sobre cómo comprar las entradas del show de Ed Sheeran en el estadio Huracán:

Ed Sheeran - Thinking Out Loud - Fuente: YouTube

1 Ingresar a Livepass

Para realizar la compra, es necesario tener una cuenta en el sitio. En caso de no tenerla, se puede registrar al sitio con email y datos personales. Es importante validar la cuenta previamente.

2 Elegir el evento

En el menú principal, se puede encontrar el evento “Ed Sheeran Loop Tour”.

3 Elegir las entradas

Seleccionar la fecha, ubicación y cantidad de entradas. Antes de continuar con verificar el carrito y aceptar términos y completar datos del comprador y los asistentes.

4 Pagar las entradas

Elegir el método de pago e ingresa los datos tanto de la tarjeta como del titular. Luego, hacer click en “Pagar”.

Una vez finalizada la compra, se recibirá la confirmación por email con el número de orden. Luego, se puede acceder al e-ticket por el sitio de Livepass o su aplicación.