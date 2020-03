Alejandro Sanz presentó "El mundo fuera", una canción improvisada desde su casa

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de marzo de 2020 • 12:15

Encerrado en su casa, y cumpliendo con las recomendaciones de aislamiento social para hacerle frente al coronavirus (Covid-19) , Alejandro Sanz dedica su tiempo a hacer lo que mejor le sale: componer canciones. El artista lanzó en el día de ayer " El mundo fuera ", un tema que refleja la situación actual que vive el mundo entero, obligado a permanecer puertas adentro para frenar el avance de esta pandemia.

"Una canción creada desde el encierro, en casa, una improvisación viajando en nota de voz hasta mi pianista, unas instrucciones de armonía y un sentimiento común; una canción creada de una manera muy orgánica, con el corazón pelado con un fin único: estoy aquí con vosotros y el mundo fuera", explicó el cantante al compartir su creación.

"Puede que parezca una noche más, pero yo sé que así esparzo amor, y mañana cuando salga el sol nos querremos aún más, y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes", dice la letra, generando empatía de manera instantánea. "Yo me siento solo por sólo un instante, pero sé que cuando pase todo esto, tú y yo volveremos a ser como éramos antes. Y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé", continúa.

Sanz utiliza diariamente su cuenta de Instagram para conversar con todos los que lo siguen y compartir de manera virtual sus pensamientos. Hace unos días se juntó con el colombiano Juanes para ofrecer un recital online a través de Youtube .

Con el hashtag "La gira se queda en casa", el madrileño compartió un video en el que se mostró muy relajado junto a sus músicos. Se trató de un concierto muy distinto que supuso una forma diferente de ver al artista en un entorno más íntimo, jugando y divirtiéndose con sus colegas y mostrando el excelente vínculo de complicidad que lo une a Juanes. A lo largo de casi ochenta minutos, Alejandro repasó varias de sus canciones más memorables en un espectáculo con muchos segmentos improvisados y que pronto se convirtió en un verdadero fenómeno en Internet.

En el día de ayer, el artista español también realizó un Instagram Live: durante un largo rato respondió preguntas de sus fans. "Antes nos quejábamos de la falta de tiempo, ahora nos sobra. Y todo se reduce a lo más importante de la vida. Nuestro tiempo tiene sentido si es compartido. Recopilemos en este paréntesis todo aquello que queremos hacer cuando esto termine. El valor de saber vivir el tiempo es añadido. Y cada minuto es oro. Mientras tanto, yo me abrazo a mi guitarra", reflexionó.